Мощный удар из РСЗО: Днем 23 февраля обстрелу ВСУ подвергся центр Донецка

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Днем 23 февраля в центре Донецка прозвучали мощные взрывы. Противник обстрелял город из РСЗО.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), огонь был открыт ВСУ в 11:15 и велся со стороны подконтрольной Киеву Константиновки. Украинские боевики выпустили оттуда по Ворошиловскому району Донецка шесть реактивных снарядов.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

В эпицентре взрывов оказалась территория музыкального колледжа имени Прокофьева по улице Розы Люксембург. Как сообщают очевидцы, обстрелом было повреждено остекление колледжа, парадный вход и коммунальные сети. Вокруг здания зияют огромные воронки. Военные эксперты уже обнаружили в них обломки ракет. Проводится экспертиза.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Тем временем в тыловой части Донецка - Буденновском районе - в результате обстрела в четверг пострадало здание детского сада. Как сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин, в дошкольном учреждении повреждены стекла.

- В результате обстрела Буденновского района повреждено остекление детского сада № 107 по улице Енисейская, - проинформировал мэр.

В СЦКК сообщают также о новых ударах украинской артиллерии по Петровскому и Киевскому районам города. Под огнем ВСУ находится и Никитовский район Горловки.

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