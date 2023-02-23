«У этой девочки большое сердце и настоящий донецкий характер»: В сети появилось доброе и милое поздравление от Полины из Макеевки своему крестному на передовую

Улыбки детей, их неподдельная радость - то, что греет души солдат в эти дни на передовой. Фото: t.me/Ags_Donbass

В донецких соцсетях появился видеоролик Полины из Макеевки, которая шлет своему крестному поздравление на передовую. Видео просмотрел в том числе и врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, которого восхитил искренний порыв юной макеевчанки.

- У этой маленькой девочки большое сердце и настоящий донецкий характер, - отметил руководитель региона в своем телеграм-канале.

Задумка Полины пришлась по душе лидеру Республики и он заметил, что наверняка каждый из земляков, у кого сейчас близкие находятся в строю, хочет, чтобы искренние поздравления дошли до защитников. Денис Пушилин призвал жителей ДНР последовать примеру девочки и присоединиться к акции #ПоздравьСвоегоГероя.

- Думаю, очень многие последуют примеру Полины и тоже запишут видеопоздравления тем, кому очень нужна поддержка родных и близких, - считает он.

Напомним, ранее Денис Пушилин поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Денис Пушилин поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества. Фото: сайт Главы ДНР

Он отметил, что в дни ожесточенных боев с преступным киевским режимом дата 23 февраля приобрела для жителей ДНР особенное значение. Военнослужащие Донбасса в составе российской армии борются за родную землю, за будущее своей большой страны и право на жизнь. Лидер Республики пожелал солдатам победного мира, счастья и семейного благополучия, и чтобы рядом с ними всегда находились те, кто прикроет спину и подставит братское плечо.

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