Правда за нами!

Аудитория Послания - около 1000 человек: депутаты, сенаторы, правительство, участники спецоперации, общественники. Но это только в зале. Речь президента направлена и всем 150 миллионам россиян, и слушателям за рубежом.

«ОНИ ИГРАЛИ КРАПЛЕНЫМИ КАРТАМИ»

С сегодняшним Посланием я выступаю в сложное, рубежное время необратимых перемен. Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Не сдавался в условиях блокады и обстрелов, ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное, чтобы решить проблему мирно, но за нашей спиной готовился другой сценарий. Обещание правителей Запада обернулось жестокой ложью. Они тянули время, закрывали глаза на политические убийства, репрессии, все больше поощряли украинских неонацистов. Натаскивали офицеров нацбатов, поставляли оружие.

Еще до начала спецоперации велись переговоры о поставках на Украину систем ПВО, боевых самолетов, другой тяжелой техники. Помним и о потугах киевского режима получить ядерное оружие. Ведь говорили об этом публично!

США и НАТО ускоренно разворачивали у наших границ свои базы, секретные биолаборатории. Они же признаются в этом не стесняясь.

Получается, что все время, когда пылал Донбасс, они играли краплеными картами. Так же бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятия чести, доверия, порядочности не для них.

УКРАИНСКИЙ НАРОД ПРЕВРАТИЛИ В РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мы не воюем с народом Украины. Он сам стал заложником киевского режима и его хозяев с Запада, которые оккупировали и грабят эту страну. О людях там никто не думал, их готовили на заклание. Превратили в расходный материал. Печально. Страшно говорить. Но факт.

Ответственность за разжигание конфликта, за его жертвы лежит на элитах Запада и киевском режиме, для которого украинский народ - чужой. Но одно должно быть понятно всем: чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ.

СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБ ВЕРНУТЬ МИР

Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы.

Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины, делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои.

Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей.

(Минута молчания.)

ФОНД ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ СВО

Мы понимаем, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям. Наш долг - поддержать их семьи, помочь им поднять детей. Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почетом.

Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Он будет координировать социальную, медицинскую, психологическую поддержку, санаторно-курортное лечение и реабилитацию, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве.

Отдельная задача фонда - уход на дому, протезирование для всех, кто нуждается.

Порядок оказания помощи должен быть простым, без казенщины и бюрократии.

За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник, координатор.

Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах.

У нас действует поддержка ветеранов Великой Отечественной, боевых действий. Думаю, что фонд может заниматься и этими вопросами.

Благодарю народ России

Я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость, сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС.

Хочу принести свои извинения: простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений, потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову.

Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления и восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен, сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях; деятелей культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров; волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям; журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду; пастырей российских традиционных религий, военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей; государственных служащих и предпринимателей, - всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг.

Особые слова - жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной.

Исторический момент после подписания договоров о вхождении новых субъектов в состав России - на фотовыставке в Гостином Дворе. Фото: Рамиль Ситдиков

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ - КАДРОВЫЙ РОСТ

Опыт, полученный в ходе СВО, абсолютно бесценен.

Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на должности, направляться в вузы, академии. И они должны быть востребованы на гражданке, в органах власти. Люди должны понимать, что Родина ценит их вклад в защиту Отечества.

СТРАХОВКА ПЕНСИОННЫХ ВКЛАДОВ - ДО 2,8 МЛН РУБЛЕЙ

Важно создать условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома - внутри страны. Надо гарантировать сохранность вложений. Страхование пенсионных накоплений предлагаю установить - до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие инструменты.

Прошу ускорить деофшоризацию экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип.

КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и главное - не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества.

Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания, то, что дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой, великой России.

С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии, - чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях.

ОПОРА - НА МОЛОДЕЖЬ С ТАЛАНТАМИ И БОЕВЫМ ОПЫТОМ

У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо страны в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и в государственном управлении. Именно для таких людей новые горизонты профессионального роста открывает конкурс «Лидеры России», а также проходящий сейчас в новых субъектах Федерации конкурс «Лидеры возрождения».

Отмечу, что целый ряд победителей, финалистов этих проектов пошли добровольцами в боевые части, многие сейчас работают на освобожденных территориях, помогают налаживать экономическую, социальную жизнь, при этом действуют профессионально, решительно и мужественно.

Вообще, школа боевых действий - ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали.

Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает.

НОВЫМ РЕГИОНАМ - МАТКАПИТАЛ НА ВСЕХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С 2007 ГОДА

Объем расходов на поддержку семей за последние годы вырос в разы. Это самый быстрорастущий раздел бюджета!

С 1 февраля материнский капитал вновь проиндексирован - на величину инфляции, на 11,9%. Право на такую меру теперь есть и у жителей новых регионов России. Предлагаю предоставлять материнский капитал в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. То есть с момента, как эта программа начала действовать в России.

Такое же решение мы приняли в свое время и для Крыма с Севастополем.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ УДВОЯТСЯ

Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

БОЛЬШЕ ШКОЛ

Мы запустили большую программу обновления школ. К концу года будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи зданий. БОльшая часть - на селе. Мы специально это сделаем.

В этом году такая работа разворачивается в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. Люди реально видят, что происходит, и это хорошо. С 2025 года деньги на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе. Чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются запущенными.

Далее. Мы поставили цель - к 2024 году построить 1300 новых школ. 850 из них уже открыто. В этом году будет введено еще 400. Прошу регионы эти планы четко выдерживать. Расходы мы не снижаем.

МИЛЛИАРДЫ НА АВТОБУСЫ

Дополнительно направляем 250 миллиардов на развитие транспорта и коммунальной сферы в регионах. Поручаю выделить плюсом к этому еще 50 миллиардов. Они пойдут на обновление в этом году общественного транспорта регионов. Прошу особое внимание уделить малым городам и селам.

ЗА ПОБЕДУ - НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ СТРАНЫ

Уважаемые граждане России! Сегодня мы преодолеваем трудности вместе, иначе и быть не могло. Мы идем только вперед благодаря преданности Родине, воле и нашему единству. Сотни добровольцев, представители всех народов нашей страны пришли в военкоматы, решили встать рядом с защитниками Донбасса. Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов. Их молитвы звучат на разных языках, но все - за победу, за Родину!

Во всей России люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне.

Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, снаряжение, транспорт, теплые вещи… Все, что помогает сохранить жизни наших ребят.

Знаю, как письма детей согревают фронтовиков, они берут их с собой в бой как самое дорогое.

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ

Очень значима для воинов и их семей забота, которой окружают их волонтеры - они под обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто в беде. Доставляют в горячие точки еду, воду, одежду, разворачивают центры помощи для беженцев, помогают в госпиталях.

Поток пожертвований идет постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого - и крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение дорогого стоит!

Спасибо вам за такую искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку!

Их невозможно переоценить!

Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой народ!

Правда за нами!