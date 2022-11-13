В ДНР готовы обеспечить поддержку экологической гуманитарной миссии в регионе

Вместо сгоревшего леса в Амвросиевском районе республиканские лесники высадили 18 тысяч сеянцев крымской сосны и белой акации. Фото: ТГ/Хоценко

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий.

Поручение было дано правительствам РФ и ДНР по итогам встречи Президента с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Парламент ДНР может обеспечить всю необходимую законодательную поддержку, чтобы создать экологическую миссию в регионе. Об этом сообщил председатель Народного Совета Республики Владимир Бидевка.

- Годы украинской вооруженной агрессии не могли пройти бесследно для экологии нашего региона. Все мы помним, сколько раз противник атаковал предприятия, использующие в своей работе различные химические вещества, как нарушал работу водоводов и фильтровальных станций, что сейчас привело к непростой ситуации с водоснабжением, – напомнил спикер парламента.

Природе Донбасса нужна защита. Фото: Госкомэкополитики ДНР

Он отметил, что в экосистеме все взаимосвязано, потому вопрос восстановления природы нельзя откладывать на потом.

- Вопрос о том, в какой экологической обстановке будут жить наши дети в будущем, важно начать решать уже сейчас, – пояснил Владимир Бидевка.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ СГОРЕВШИЙ ОТ ОБСТРЕЛА ЛЕС

В Донецкой Народной Республике не ждут, когда кто-то за них будет решать экологические проблемы, вызванные войной. На днях Республика приняла участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Порядка 18 тысяч сеянцев крымской сосны и белой акации высадили республиканские лесники в Амвросиевском районе.

- Еще недавно на этом участке в урочище «Бердянка» Благодатненского лесничества стояла настоящая сосновая роща. Но из-за обстрела со стороны Украины полувековые деревья до самых корней уничтожил большой пожар, - рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

В течение нескольких месяцев лесоводы занимались уборкой сгоревших деревьев и подготовкой почвы к посадке. И вот уже на месте горельника ровными рядами высажены двухлетние сеянцы. Их, кстати, вырастили в местном питомнике. Всего же в этом году республиканские лесники восстановили порядка 60 гектаров леса.

Вместо сгоревшего леса в Амвросиевском районе республиканские лесники высадили 18 тысяч сеянцев крымской сосны и белой акации. Фото: ТГ/Хоценко

Тем временем, стало известно, что Рослесинфорг совместно с республиканскими специалистами до 2030 года проведет инвентаризацию лесов Донбасса. В план исследований для оценки ресурсного, экономического и экологического потенциалов вошли почти 200 тыс. га леса в ДНР и ЛНР. Отмечается, что до 60% лесов Донбасса созданы искусственно.

Рослесинфорг уже приступил к консультации коллег в республиках, ведется работа со специализированными государственными и общественными учреждениями и их архивами. Специалисты определят запасы лесных насаждений, их площадь, породный состав, выявят количество больных и поврежденных деревьев, накопленный объем углерода и потенциал поглощения из воздуха вредных веществ.

В ДНР планируется выполнить наземные измерения на не менее 300 постоянных площадях, а в ЛНР обследуют не менее 400 площадей.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ ПРИВИВАЮТ С ДЕТСТВА

В ДНР бережное отношение к лесам и природе в целом прививают жителям с детства. После осенних каникул сотрудники отдела рекреации и экологического просвещения ландшафтного парка «Донецкий кряж» возобновили проведение экологических лекций в школах Шахтерска.

Так, ученики школ №4 и №18 узнали о краснокнижных представителях растительного и животного мира, уникальных уголках ландшафтного парка. Тест на внимание позволил проверить усвоенный материал, а игра «Крокодил» развеселила ребят. И в завершении беседы был показан традиционный экологический мультфильм.

А ребята из шахтерской гимназии и школ №21 и №22 выезжали отдохнуть в парк «Донецкий кряж». Во время экскурсий каждый получил заряд хорошего настроения, энергию от неповторимой природы и увлекательные данные об истории родного края.

В Харцызске регулярно проводят занятии со школьниками сотрудники ландшафтного парка «Зуевский».

В школах ДНР регулярно проходят экологические лекции, чтобы привить детям бережное отношение к природе. Фото: Госкомэкополитики ДНР

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ

В этом году жители Донбасса уже в качестве представителей регионов РФ присоединяются ко Всероссийскому экологическому диктанту, который проходит 11-27 ноября в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках.

- Участие во Всероссийском экологическом диктанте наравне с другими регионами РФ в этом году принимают ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Приглашаем к участию интересующихся вопросами экологии и защиты окружающей среды, - сообщила сопредседатель федерального оргкомитета диктанта, председатель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.

Экодиктант — ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности. В 2021 году в нем приняли участие 3,4 млн человек из 105 стран. В этом году участникам предложили ответить на 25 вопросов, в частности, о Байкале, Арктике, заповедниках, климате.

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