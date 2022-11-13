Гуманитарный груз от «Лиги Героев»: Пять тонн необходимой помощи привезли в Первомайский район ДНР

Популярный блогер Роман Гриценко принял участие в гуманитарной миссии. Фото: ВКонтакте/Роман Гриценко

В населенные пункты Донбасса продолжает стекаться гуманитарка со всех регионов России. Новым согражданам передают грузы, в которые входит помощь от продуктов питания до строительных материалов – все то, что сейчас необходимо для поддержания и восстановления нормальной жизни.

Конвой прибыл быстро

9 ноября из Москвы в поселок городского типа Мангуш, что в Первомайском районе Донецкой Народной Республики, прибыл гуманитарный конвой – пять тонн помощи, собранной под потребности населения, которые адресно определялись при участии администрации Курской области, шефствующей над районом.

Гумпомощь привезли в Мангуш. Фото: ВКонтакте/Роман Гриценко

Груз, состоящий из детского питания и принадлежностей, оборудования для детской больницы, спортивный инвентарь для учреждений культуры и спорта, а также игры и оборудование для молодежного центра, доставил крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России – «Лига Героев».

- Помощь, которая пришла в поселок Мангуш, будет поступать в учреждения здравоохранения, культуры и спорта, - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей Петухов. - Что касается спорта – это оборудование для тяжелой атлетики, для дзюдо, различная экипировка и спортинвентарь. То есть те виды спорта, которые у них культивируются, в которых есть хорошие результаты – именно вот эта гуманитарная помощь, этот инвентарь поможет им развиваться дальше.

Гумпомощь привезли в Мангуш. Фото: ВКонтакте/Роман Гриценко

Заместитель главы администрации Першотравневого района Наталья Тосхопаран признается, что никто не ожидал, что помощь придет так быстро – буквально за считанные дни.

- Медицинское оборудование будет распределено по фельдшерско-акушерским пунктам, им будут пользоваться все жители нашего района, - рассказывает о распределении гуманитарной помощи Тосхопаран. - Что касается учреждений культуры и спорта, то это будут наши ученики детской спортивной школы, художественные коллективы и люди, которые посещают наши культурное учреждения. И мы с удовольствием получили также музыкальные инструменты для нашего отделения школы искусств. Огромное спасибо всем, кто нам в этом помог.

Такая помощь – важная в это непростое для жителей Донбасса время, время строительства и становления в новом государстве, говорят жители Мангуша, ведь при Украине все в округе просто вымирало, ни о какой помощи и ощутимой поддержке тогда речи и не шло.

- Сейчас, с такой поддержкой и заботой, мы будем жить. Счастливо, - говорит жительница поселка Наталья. – Огромное спасибо за то, что о нас не забывают, что помогают всем, в чем только есть малейшая необходимость.

Гумпомощь привезли в Мангуш. Фото: ВКонтакте/Роман Гриценко

Главная награда – улыбки людей

В гуманитарной миссии в Мангуше участвовал популярный блогер и спортсмен Роман Гриценко. Парень рассказал, что хочет подавать пример, что надо меньше говорить и просто заниматься хорошими делами.

- Дорога была не близкой, но когда ты видишь улыбки на лицах детей, которые получили спортивные снаряды, которые давно ждали, радостного главврача, который получил оборудование для своей больницы, и теперь еще лучше сможет лечить людей и помогать им, и еще много искренне счастливых людей, которые тебя ждали, то усталость проходит сама собой. Лично я очень рад, что команда Лиги героев стала доставлять адресную гуманитарную помощь жителям Донбасса, и что это их не первая поездка и далеко не последняя, - написал Гриценко после поездки на своей странице в социальной сети.

Гумпомощь привезли в Мангуш. Фото: ВКонтакте/Роман Гриценко

Ранее «Лига Героев» доставила гуманитарный груз нуждающимся жителям Луганской Народной Республики. В Стаханов прибыло 10 тонн помощи. По словам председателя «Лиги Героев» Антона Чистякова, в дальнейшем гуманитарные грузы из разных регионов России пойдут и в другие населенные пункты освобожденных Республик.

- Мы очень рады, что наша гуманитарная миссия продолжается, и мы можем оказать адресную помощь непосредственно тем жителям и учреждениям Донбасса, которые в этом нуждаются, - говорит Чистяков. - Самое главное для нас то, что эта помощь передается лично в руки и отвечает потребностям адресата. Мы также благодарны нашим партнерам и блогерам, которые поддерживают эту инициативу.

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