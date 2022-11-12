«Воюют уже несколько месяцев, что ценно - без потерь»: Денис Пушилин побывал в подразделении терских казаков

Войсковой атаман рассказал про жизнь подразделения. Фото: t.me/pushilindenis

Врио Главы ДНР Денис Пушилин побывал сегодня в подразделении терских казаков, участвующих в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Там он встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества, помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Виталием Кузнецовым, который рассказал руководителю Республики про воинские будни казаков. Об этом Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что в данном подразделении служат исключительно добровольцы, и пополняется оно все время из желающих быть именно в нем. Казаки воюют на передовой уже несколько месяцев, причем без потерь, а раненые, подлечившись, снова возвращаются в строй.

- Добровольцев приравняли к военнослужащим, они имеют тот же статус и социальные гарантии. Очень справедливое решение, - считает Пушилин.

У казаков в подразделении даже есть свой батюшка - отец Владислав.

В подразделении свой батюшка – отец Владислав. Фото: t.me/pushilindenis

- Православие приняли здесь люди. У нас есть и мусульманин. Естественно, постоянно люди исповедуются. Батюшка постоянно с нами. Рясу он практически никогда не надевает. Он в бронежилете, с автоматом, - рассказал войсковой атаман.

Самому старшему бойцу - Владимиру Попову - исполнилось 67 лет, он воевал еще в Афгане. Военнослужащий вспомнил, как однажды пришлось идти с батюшкой в разведку.

Самому старшему бойцу Владимиру Попову (в центре) исполнилось 67 лет, он воевал еще в Афгане. Фото: t.me/pushilindenis

- Когда мы еще находились в лесу, как только приехали, начались прилеты. «Батюшка, пойдем, наверное, в разведку», - говорю. Мы вышли за железную дорогу, поднялись на деревья. Он на одном дереве сел, я на другом. А как раз по времени смотрим - должны быть прилеты. Но мы должны наблюдать, откуда. Но не биноклей, ничего тогда не было. И сидим. Тут машина проезжает. Но машину не видно, потому что деревья зеленые, листва была. И вдруг появляются два вертолета. Я и туда, и сюда… Думаю, главное - чтобы не заметили. А потом вертолеты ушли, обстрелов не было. Я выхожу: «Батюшка, слазь, хватит уже», - смеется боец.

- Самое главное было - глазами с пилотом не встретиться. Они летали примерно на нашей высоте, - под дружный хохот присутствующих подытоживает рассказ отец Владислав.

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