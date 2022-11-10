В Мариуполе возрождаются спортивные секции

В Мариуполе проходят тренировки для юных боксеров

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

В спорткомплексе «Ильичевец» прошло собрание тренерского и боксерского общества, на котором обсуждалось будущее бокса в городе. Также единогласно был избран Президент Федерации Бокса Мариуполя. Им стал Петр Иванов.

— Обсудили вопросы будущей работы спортивных секций в городе Мариуполь, обеспечение спортивным инвентарем, боксерскими перчатками, шлемами и всем необходимым для секций бокса, - рассказали в Федерации бокса ДНР.

В Мариуполе проходят тренировки для юных боксеров

В городе несмотря ни на что проводятся тренировки и различные турниры по боксу. В конце октября, накануне Дня тренера, в Комплексной детско-юношеской спортивной школе «Атлетик» прошла показательная тренировка для детей.

— На двух спортивных локациях, в КДЮСШ и на улице Киевской, 74, боксом занимается порядка 70 детей возрастом от семи до 16 лет. Это и мальчики, и девочки, которые в последнее время активно приходят в этот вид спорта, — рассказывает наставник юных спортсменов Геннадий Терещенко. — Моя главная цель — забрать детей с улицы, воспитать из них сильных и самостоятельных личностей. И знаю точно — плохих и неперспективных детей нет.

Мастер-класс Владимира Минеева

Терещенко признается, что среди его воспитанников-боксеров немало тех, кто уже подает большие надежды.

— Это и 17-летняя Евгения Климова, которая подтвердила звание кандидата в мастера спорта, и юниоры-перворазрядники Никита Малежный, Александр Агеев, Богдан Кошель, и многие другие, — говорит тренер с нескрываемым оптимизмом. — Со временем имена боксеров КДЮСШ «Атлетик» могут прозвучать на мировых рингах.

В Мариуполе проходят тренировки для юных боксеров

МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Также в городе часто проходят мастер-классы профессиональных спортсменов. В конце октября юные мариупольцы из четырех спортивных школ Мариуполя учились мастерству у чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Владимира Минеева. Профессионал делился с детьми секретами и приемами бокса, кикбоксинга и тайского бокса. В совместной тренировке с радостью приняли участие порядка ста ребят от семи до 17 лет.

В Мариуполе проходят тренировки для юных боксеров

— Работаем с ребятами, со спортсменами, с единоборцами. Недавно провели кубок среди детей по футболу на призы Ульяновских строителей. Я думаю, что такие мероприятия способствуют скорейшему возвращению к нормальной жизни. Детям, безусловно, нужно отвлечься, нужно что-то яркое, приятное, чтобы перекрыть то, что было, — сказал Минеев. — Первый раз я здесь оказался этим летом, в середине июля, и, конечно, ощущения от города были очень тяжелые. То, что я вижу сейчас, можно уже назвать полноценной жизнью. Потихоньку жизнь города возвращается в обычное русло.

Владимир Минеев

СПОРТОБЪЕКТЫ БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Тем временем в Мариуполе продолжается восстановление спортивных объектов. Работы порою ведутся с опережением графика, чтобы как можно скорее дети смогли заниматься спортом и в будущем достигать профессиональных вершин. Так, уже в конце этого года планируется завершение ремонтных работ в спорткомплексе «Садко», который рассчитан на 430 мест.

— Малыми силами можно привести в порядок и бассейн Дворца детского и юношеского творчества. Программа минимум - остеклить окна. Ее реально выполнить в ближайшее время, - говорит о планах заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев. — Программа максимум - привести в порядок чашу бассейна. Этим стоит заняться весной, перед закрытием плавательного сезона.

Также Солнцев рассказал, что во дворце спорта «Спартак» специалисты сейчас занимаются закрытием теплового контура. В это же время в комплексе уже функционируют секции гимнастики и борьбы.

— Восстановление некоторых спортивных объектов еще не начинались. Сейчас планируем их ремонт и определяем источники финансирования, — рассказал зампред правительства Республики.

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отметил, что стадионы, спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры основательно пострадали от военных действий со стороны Украины и сейчас требуют капитального ремонта и современного оснащения.

— Но детский спорт должен существовать и развиваться несмотря ни на что, – подчеркнул Хоценко. - Поручил министру спорта и туризма ДНР Александру Громакову обратить особое внимание на открытие бесплатных спортивных секций для наших детей и молодежи. Спорт на Донбассе нужно возрождать!

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