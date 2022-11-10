Как идет восстановление дорог в ДНР

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В Республике ударными темпами идет не только восстановление домов и социальных объектов, но и ремонт дорог. Это радует не лишь автомобилистов, но и всех жителей, который мечтали о качественном дорожном покрытии.

Премьер-министр Республики Виталий Хоценко заявил, что работы по восстановлению дорог идут по плану.

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

— Российские специалисты производят ремонт автомобильных мостов через реку Кальмиус в Мариуполе и недалеко от Старомарьевки. Также ведутся восстановительные работы на мосту через реку Калка. Работы производятся по графику, качественно и на совесть, — сообщил Хоценко и добавил, что в этом году планируется завершить ремонт нескольких железобетонных мостов на дорогах общего пользования.

К концу текущего года будет отремонтировано 310 километров дорог и 7 мостов. Некоторые дорожные участки не ремонтировали более 50 лет.

Качество работ отмечают сами жители. Люди говорят, что не видели таких темпов и высокого уровня выполняемых работ.

— Всюду дорожная техника, дороги обретают вторую жизнь. На донецкой объездной дорогу полностью счесывают и прокладывают новую в два слоя. Своими глазами видел, как это делается, — говорит дончанин Сергей Ефименко. — Радует, что это не единичные ремонты. Точно также ремонтируют дороги по городу, в других районах, ездить — одно удовольствие. Думаю, что через год-два в большей мере дороги будут только радовать, как и должно быть.

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Из крымского Джанкоя в Таганрог за семь часов

Через центральные улицы и проспекты Мариуполя проходит трасса «М - 14» — Джанкой — Мелитополь — Бердянск - Мариуполь. Когда-то, до событий «майдана» в 2014 году, эта дорога была связующей между южными украинскими областями и российскими регионами. После государственного переворота по ней практически никто не ездил - между Мариуполем и Новоазовском пролегала линия боевого соприкосновения.

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

После вхождения южных областей в состав Российской Федерации, в том числе для разгрузки Крымского моста, было решено прокладывать, по факту, новую трассу. Состояние дорожного полотна на некоторых междугородних участках близилось к бездорожью. Сейчас все иначе, специалисты по укладке дорожного покрытия работают быстро, а главное — качественно.

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Планы на следующий год

Отремонтируют больше 500 километров дорог

День работников дорожного хозяйства отмечается в Донецкой Народной Республике ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на 16 октября. В своем поздравлении временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин пожелал работникам дорожного хозяйства, чтобы обновленных автотрасс было как можно больше, а жители Республики всегда вспоминали дорожников только с благодарностью.

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Работы по укладке новой трассы идут в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Также руководитель Республики сообщил, что на следующий год запланировано восстановление свыше 560 километров дорог.

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