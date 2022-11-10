В ЛНР восстановлен храм Александра Невского, разрушенный обстрелом украинских боевиков

Храм восстановлен

За восемь лет украинской агрессии в Донбассе обстрелами со стороны ВСУ и нацбатов разрушено или повреждено около ста храмов. Среди них, расположенный в селе Иллирия, что в Лутугинском районе, храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.

— Каменная однопрестольная крытая железом церковь простояла невредимой без малого полтора века, — рассказывают в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. — Однако в ходе боевых действий на Донбассе, храмовый комплекс получил повреждения, составляющие порядка 30 процентов. Пострадали купол, кровля, кирпичная кладка, окна. Из-за протечек был нанесен ущерб храмовой росписи.

Храм восстановлен

В конце октября Русской Православной Церковью (РПЦ) этот донбасский храм был восстановлен. Работы велись с июня-месяца.

-— За это время была перекрыта крыша храма, восстановлен его купол и построена котельная. Впервые за 137 лет в храме появилась своя система отопления, - рассказали в Синодальном отделе.

За восстановление храма настоятель протоиерей Сергий Абраменко поблагодарил Патриарха Кирилла, архиепископа Ровеньковского Аркадия и всех участвующих в реставрации. Рады преображению и прихожане.

— У военных с той стороны нет ничего святого. Ведь как можно взять церковь на прицел, и выстрелить в нее, - говорит жительница села Наталья. — Мы продолжаем молитву, чтобы на нашей земле больше не разрывались снаряды, чтобы больше не гибли взрослые и дети. Господь все управит.

К началу ноября известно, что РПЦ уже полностью завершили работы в восьми из 12 намеченных для восстановления донбасских храмов. В остальных планируется завершить ремонт в начале декабря. В это же время профильная группа специалистов готовит список на проведение следующих работ и сметную документацию, определяются источники финансирования.

Храм Александра Невского

На сегодняшний день РПЦ получила 152 заявки на восстановление храмов Луганской и Донецкой Народных Республик.

— Большинство из представленных объектов располагаются на территории Северодонецкой, Донецкой и Горловской епархий. Это обусловлено тем, что инфраструктура районов, входящих именно в состав данных епархий, получила наибольшие повреждения, — сообщается в журналах Синода, который прошел 13 октября в Москве.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов рассказывает, что на территории ЛНР и ДНР было около 1200 православных храмов и с 2014 года их начали разрушать вооруженные формирования Украины.

Храм Александра Невского

— Случайно или целенаправленно, но пули и снаряды попадали и в храмы, — говорит Колунов. — Судя по тем фото, которые есть у меня в распоряжении, не меньше половины храмовых зданий разрушены и не подлежат восстановлению.

В начале августа 2014 года обстрелом ВСУ храм был поврежд

Однако несмотря на то, что храмы разрушены полностью — на этом же месте будут возведены новые. На некоторых объектах уже начато строительство.

— Мы строим и восстанавливаем храмы даже в самые непростые времена, - подчеркивает Сергей Колунов. — Скажу как профессиональный строитель: здание храма — совершенно несложная конструкция. Он легко и быстро возводится. Самый сложный этап — возведение алтаря.

Несмотря на разрушения – службы продолжались

СПРАВКА «КП»

Храм святого Александра Невского в Ровеньках — объект культурного наследия. Его история уходит в столетия. Церковь начали строить в 1880 году на средства местного землевладельца Сергея Тихановича и прихожан. 12 сентября 1885 года строительство было закончено, храм освящен. В начале августа 2014 года в результате обстрела со стороны ВСУ храм получил повреждения, несмотря на это в нем продолжались службы.

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