По словам Пушилина, жители Донбасса чувствуют единство всей страны. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Для кого-то перечисление причин начала специальной военной операции - это лишь объяснение позиции России. Но жители Донбасса многое испытали на себе - и наращивание Киевом количества используемого против них оружия, и многократное увеличение численности ВСУ, и рост циничных провокаций у линии соприкосновения. Об этом напомнил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Мы знали, что нас собираются смести с лица земли. Поэтому СВО стала для Донбасса спасением, - подчеркнул он.

СВО стала для Донбасса спасением Фото: Александр КОЦ

Руководитель Республики также поделился своими впечатлениями о выступлении Президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в Москве, на котором сам побывал. По признанию Пушилина, слова российского лидера не оставили его равнодушным.

- Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно отстаивали то, что нам дорого, «верили и ждали, что Россия придет на помощь», - заявил он.

«Не было и нет ничего сильнее вашего решения быть с Россией, со своей Родиной», - так сказал Владимир Путин в адрес жителей Донбасса.

- И я знаю, что это камертоном отозвалось в сердцах моих земляков, а зал в этот момент поднялся, - отметил лидер ДНР.

О наращивании темпов восстановления Республики

Денис Пушилин рассказал, что жители Донбасса чувствуют единство всей страны не только в том, что их родную землю им помогают освобождать защитники из различных уголков Российской Федерации. Но также ощущают это единство и по тому, как Россия помогает восстанавливать пострадавшие от обстрелов города.

Россия будет и дальше наращивать темпы восстановления и развития новых регионов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Владимир Путин сообщил, что будут и дальше наращиваться темпы восстановления и развития новых регионов РФ, будет увеличиваться количество рабочих мест, возрождаться инфраструктура, - сообщил руководитель Республики.

О мерах поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов

Меры поддержки военнослужащих государством крайне важны, считает Пушилин. Напомним, Президент РФ Владимир Путин предложил создать государственный фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. С такой инициативой он выступил сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию.

Меры поддержки военнослужащих государством крайне важны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Очень важны для сотен тысяч, миллионов людей обозначенные в Послании меры поддержки бойцов, получивших ранения, создание фонда персональной помощи семьям погибших во время СВО военнослужащих. Это - воплощение на государственном уровне наших русских черт: милосердия, взаимопомощи и сострадания, что особо отметил Президент, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

О непопулярных мерах, на которые толкает запад

Лидер ДНР также дал оценку заявлению Путина о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Денис Пушилин считает, что на такие меры Россию подталкивают действия недружественных стран.

- Вижу, что уже распространяются сообщения о начале новой гонки вооружений. Хочу заметить, Президент особо отметил, что Россия будет наращивать свой ядерный потенциал, включая разработку и испытания новых видов оружия только в ответ на такие же действия недружественных стран, - отметил Пушилин.

И добавил:

- Повторю вслед за Владимиром Путиным: «Высшее право России - быть сильной»!

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