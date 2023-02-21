«Стало намного больше людей»: В Северодонецк постепенно возвращается мирная жизнь

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

В Северодонецке наблюдается постепенное улучшение условий жизни. Об этом рассказали Луганскому информцентру сами горожане, которые начали постепенно возвращаться в город.

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

- Все нормализуется, понемногу открывается все. Свет в городе появился, газ и вода тоже есть, пенсию платят, больницы кое-какие заработали. Жить можно, - говорит пенсионерка Елена.

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Женщина отметила, что в городе стало намного больше людей. Она уверена, что уже к лету те владельцы домов, которые уцелели, обязательно вернутся.

- Дома-то всегда лучше... Еще бы завод заработал, тогда бы и молодежь подтянулась, - считает жительница города.

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

То, что жизнь в Северодонецке постепенно налаживается, подтвердил и горожанин Григорий. По его словам, после возобновления электро-, газо- и водоснабжения жить здесь стало гораздо проще.

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

- Продуктов уже полно, рынки работают, лишь бы деньги были. Работа кое-какая появилась, хоть так, ведь еще осенью ее вообще не было. Громыхает еще он за речкой. Вот как затихнет, так, думаю, еще получше будет, - говорит мужчина.

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Обстановка в освобожденном Северодонецке в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Напомним, ранее сообщалось, что компенсацию за утраченное жилье в прошлом году получили 295 жителей Северодонецка. Общая сумма выплат составила больше 388 миллионов рублей.

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