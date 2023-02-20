«Поверил в себя и доверился врачам»: Жителю ЛНР удалось победить рак желудка четвертой стадии

Юрий Запорожец черпает силы в себе, его поддерживают жена и дочь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

72-летний житель Красного Луча (ЛНР) Юрий Запорожец бодро встречает меня на пороге своей палаты. Больше двух лет назад ему удалили из желудка злокачественную опухоль четвертой стадии. Свежий лабораторный анализ показал, что теперь в его организме нет раковых клеток. И это при том, что в мире, по статистике, с раком желудка даже прооперированные пациенты живут всего около полугода. «Чудо!» - воскликнет любой. Но журналисты - народ упрямый, прежде чем сами не проверят - не поверят.

«В МОЕМ РОДУ НЕ БЫЛО ОНКОБОЛЬНЫХ»

- Юрий Алексеевич, как себя чувствуете? - спрашиваю я, присаживаясь рядом на кровать.

- Слава Богу, слабость прошла. Утро - для меня теперь не пытка. Снова хочется жить.

- А что указывало на онкозаболевание?

- Поковыряюсь в машине, и голова сильно кружится. В больнице Красного Луча определили, что у меня гемоглобин падает. Поэтому терапевт Людмила Ивановна Мягкая (сейчас – главврач центральной городской поликлиники. – Авт.) сразу же направила сюда. В Республиканском онкологическом центре КТ (компьютерная томограмма. - Авт.) внутренних органов показала рак желудка. В начале января 2020 года онкохирург Олег Ефимочкин меня прооперировал по своей методике. Я до сих пор время от времени ложусь сюда на специальное долечивание.

Донбассовец победил рак желудка за два года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У вас в роду болели раком?

- Нет, онкобольных не было. А самого желудок никогда не беспокоил.

- Как думаете, почему с вами такое произошло?

- По-видимому, рак заработал образом жизни инженерно-технического работника. В последние годы был начальником строительного участка. В молодости строил Красный Луч. А во время вооруженного конфликта в Донбассе - восстанавливал его. Пока не ушел на пенсию, нормально не питался. Да и курил много.

НЕ ДАТЬ БОЛЕЗНИ ШАНСОВ

- Юрий Алексеевич, кто вас поддерживает?

- И морально, и материально жена Татьяна Андреевна с дочерью Натальей. Без родных была бы труба… Они не дают мне вешать нос. Заставляют двигаться, не валяться на диване.

Олег Евгеньевич демонстрирует историю болезни пациента, которого одним из первых прооперировал по своей методике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как не дать болезни шансов?

- Нужно поверить в себя и довериться врачам. Благодаря голове и рукам Олега Евгеньевича я не пополнил цифры печальной статистики смертности от рака желудка четвертой стадии. Надеюсь, что с его помощью и поддержкой семьи еще поживу.

- В чем черпаете силы?

- В себе. Хобби - автомобиль (а сейчас у меня «Москвич») и дача. По утрам обязательно делаю зарядку. В течении дня поднимаю гантели, гуляю по парку. Это дает жизни тонуса.

КОММЕНТАРИЙ

«Впервые в Донбассе удалось вылечить злокачественную опухоль желудка без его удаления»

Донецкий онкохирург Олег ЕФИМОЧКИН:

- После операции пациент Юрий Запорожец, как принято в таких случаях, все это время получал необходимую поддерживающую терапию. Единственное, я добавил в его лечение определенные высокотехнологические моменты (секрет успешного лечения врач пока не приоткрывает - его методика в процессе патентования. - Авт.).

Впервые в Донбассе удалось добиться полной регрессии злокачественной опухоли желудка четвертой стадии, о чем свидетельствует лабораторное заключение. Добиться полного излечения Юрия Алексеевича было непросто. В свои 73 года у него кардиостимулятор (в 2008 году Запорожец перенес инфаркт миокарда) и больные почки.

Чтобы больной мог принять необходимый курс химиотерапии, мы для него тщательно подбирали дозу соответствующих препаратов. Сеансы химиотерапии он получал под регулярным контролем показателей крови.

Сейчас Юрий Запорожец ведет привычный для себя образ жизни, он нисколько не ограничен в своих действиях. У нас есть международные опросники по контролю качества жизни. Он регулярно их заполняет. Из семи пунктов свое качество жизни Юрий Алексеевич оценивает на пятерку. После заключительного этапа терапии будем наблюдать пациента еще пять лет.

КСТАТИ

Таких случаев в мире нет!

Дончанин полноценно живет без желудка больше пяти лет.

До чудесного излечения жителя Красного Луча (ЛНР) Юрия Запорожца врачам Республиканского онкологического центра в запущенных случаях рака желудка приходилось удалять и сам желудок.

Онкохирург центра Олег Ефимочкин рассказал «КП» о своем 72-летнем пациенте Юрии Захарченко, у которого больше пяти лет назад (!) успешно удалил целиком желудок, пораженный злокачественной опухолью четвертой стадии.

Юрий Захарченко (справа) со своим спасителем Олегом Ефимочкиным

Выдающийся хирург-онколог сформировал Захарченко новый желудок из тонкой кишки пациента. Саму операцию изобрел его известный учитель Григорий Васильевич Бондарь еще в 70-х годах прошлого века. Олег Ефимочкин соответствующую методику усовершенствовал.

Кстати, если до сих пор в некоторых медицинских центрах не берутся оперировать онкологических больных в запущенных случаях, то в онкологическом центре имени Бондаря спасают даже, казалось бы, безнадежных пациентов.

- Вот, смотрите, - Олег Евгеньевич показывает на телефоне снимок с эндоскопа. - Это неоперабельный рак желудка - эндоскоп не может пройти дальше, вызывая кровотечение. А это желудок того же пациента через три месяца (мой собеседник показывает другой снимок) - видите, появилась проходимость. Следующим этапом выполнено сложное оперативное лечение по методике клиники.

Примечательно, что в Республиканском онкологическом центре (ДНР) девять из десяти человек с запущенным раком желудка врачи переводят в стадию, когда пациенту можно сделать жизненно необходимую операцию, в то время как, например, в Китае - 47 процентов, а в Европе (в частности, в Германии) - 43.

- Очень радует, что мы с пациентами друг друга знаем годами. Чтобы победить рак, находимся, что называется, на одной волне. Порой пациентов я вижу чаще, чем своих родственников, - рассказывает Олег Евгеньевич.

СПРАВКА «КП»

Ефимочкин Олег Евгеньевич – врач-онкохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации онкологов России. С 1990 года работает в Республиканском онкологическом центре имени Григория Бондаря. Олег Ефимочкин выполняет операции на желудке, толстой кишке, матке и молочной железе. Ученик Григория Васильевича получил 21 патент на изобретения в сфере онкологии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онколог из Донецка Олег Ефимочкин: Мой метод лечения опухолей мозга может спасти тысячи жизней каждый год

Олег Евгеньевич рассказал «КП», почему его наработки до сих пор не используют (Подробности)

«Живое общение и обмен контактами – всегда плодотворно влияют на сотрудничество»: Госслужащие Донбасса проходят обучение в высшей школе государственного управления

Комплексная программа обучения стартовала по поручению Президента России Владимира Путина (подробнее)