В Донецке пояснили, из-за чего всех жителей города не удается обеспечить теплом

В качестве временного источника тепла жители используют обогреватели Фото: Олег УКЛАДОВ

Донецк по-прежнему испытывает большие перебои с теплом. Причины этого и пути решения проблемы врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

Как отметил гендиректор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка, котельным не хватает порядка 70% персонала. С такими же трудностями столкнулись и жилищно-коммунальные службы города, где нет половины необходимых сотрудников.

Специалистов на местах не хватает. Фото: сайт Главы ДНР

- Давайте смотреть, где конкретно усилить тогда, и какие специальности, - предложил в ответ Денис Пушилин.

В свою очередь, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов подсказал еще один возможный вариант.

- В те районы, которые ведет Москва сегодня, нужно просить Петра Павловича Бирюкова (заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, - ред.) добавить несколько ремонтно-аварийных бригад на подключение, а часть людей перевести в те районы, в которых Москва работы еще не ведет, - сказал он.

Еще одной наболевшей проблемой для коммунальщиков по-прежнему остается вода. Вернее, ее отсутствие. Именно по этой причине в Донецке не удается запустить 16 котельных.

В городе не удается запустить работу 16 котельных. Фото: Минстрой ДНР

- Из 268 котельных по Донецку сейчас не работают 16, именно проблема с водой. И одна котельная стоит после сегодняшнего обстрела на Ленинском, - сообщил Алексей Цюпка.

По словам руководителя «Донбасстеплоэнерго», ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений котельной и в ближайшее время запустят ее в работу.

Но так оперативно решить вопрос удается далеко не везде. Украинские боевики не прекращают варварские обстрелы города, нанося ему все новые разрушения. Из-за этого коммунальщики не могут подступиться к целым жилым кварталам и микрорайонам. Но даже там людей стараются не оставить без тепла.

Решением властей жителям обстреливаемых районов Донецка, которые живут в домах, где отсутствует отопление, выдадут электронагреватели. Для этого необходимо будет оформить заявку.

- По тем районам, где сложность вообще из-за обстрелов с водой, с подвозом, мы проговаривали, что людям будем выдавать, где это критично, электронагреватели, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

На уточняющий вопрос, в какой стадии находится решение этого вопроса, гендиректор «Донбасстеплоэнерго» ответил, что выдача обогревателей, возможно, будет организована уже со следующей недели. В этом помогут сотрудники МЧС ДНР.

- Я вижу, что проблема у нас есть именно по городу Донецку, по тем районам, которые обстреливаются, надо выдавать обогреватели, - подтвердил Цюпка.

Сообщается также, что властями рассматривается вопрос об организации пунктов временного размещения жителей, проживающих на линии разграничения, в домах которых специалисты не могут наладить подачу тепла из-за постоянных обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР раскритиковали работу Минстроя из-за неудовлетворительной подготовке к зиме. Власти получили от граждан большое количество жалоб на отсутствие тепла в квартирах и поручили провести проверку работы котельных. С 3 по 6 ноября был организован рейд по котельным и теплопунктам в шести районах Донецка. Выяснилось, что в большинстве случаев перебои с теплом связаны с недостаточным количеством воды в системе. Работа по подготовке к отопительному сезону со стороны профильного министерства была признана неудовлетворительной. Руководитель ведомства получил дисциплинарное взыскание.

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