Отдохнем как следует в «Орленке»

В прошлом году курортные регионы России массово принимали на отдых и оздоровление детей из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Программы пребывания были насыщены разнообразными спортивными, культурными, развлекательными мероприятиями. По словам премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко, за 2022-й отдохнуть за пределами региона смогли 18 тысяч детей из ДНР. И в этом году, заявил руководитель правительства, программа оздоровления школьников будет продолжена.

Недавно в Донецк вернулись 50 ребят, которые отдыхали в новом молодежном центре «Машук» в Кавминводах. Свежий воздух и насыщенная программа - дети вернулись домой счастливыми и довольными. Им было некогда скучать. Плюс они смогли полноценно отдохнуть и пройти курс оздоровительных процедур.

Кроме того, 6 февраля шестеро талантливых школьников из Донецка, Макеевки, Снежного, Шахтерска и Дебальцева по приглашению Министерства просвещения России отправились на оздоровление во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарский край. Там они пробудут до 28 февраля.

Такую возможность ребята получили, завоевав призовые места в конкурсах творческих работ «Мы - дети России!» и «Наше будущее вместе с Россией», которые проводились в конце прошлого года среди учеников школ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Здорово, что у наших детей есть замечательная возможность отдохнуть в хороших лагерях, к тому же совершенно бесплатно. Это и оздоровление, и, конечно же, стимул хорошо учиться, проявлять себя, - говорит дончанка Ирина Тищенко. - Летом сын три недели провел в лагере в Геленджике, столько эмоций было, когда вернулся: и в море накупался, и на экскурсиях был, новых друзей нашел.