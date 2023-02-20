Горловские школьники соревнуются в знании английского

В Шахтерске на базе педагогического колледжа завершился региональный этап Всероссийской олимпиады по иностранному языку. Олимпиада проводится ежегодно в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ее победителям и призерам даются льготы при поступлении в вузы.

В региональном этапе приняли участие и школьники из Горловки. Пять учеников из разных учебных заведений отправились в Шахтерск, чтобы проверить свои знания.

Ребята соревновались за прохождение в следующий этап в два тура. В первый день проводился письменный тур олимпиады, состоящий из трех конкурсов: конкурс понимания устного и письменного текстов, лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности социокультурной компетенции, конкурс письменной речи. Во второй день проводился конкурс устной речи.

- По результатам школьного этапа я попала в муниципальный, а потом прошла в региональный, который проходил в Шахтерске. Я обрадовалась этому, так как олимпиада дает много возможностей, - говорит ученица 10-го класса лицея № 4 Сандра Солодовникова. - Участников было много, я, конечно, волновалась, но думаю, что со всем справилась и пройду дальше, ведь английским языком я занимаюсь с шести лет, много готовилась, занималась внешкольной программой. Ждем результатов.

Школьники говорят, что по пути на место проведения олимпиады в Шахтерске увидели немало строительной техники.

- Город восстанавливают, ремонтируют здания, строят новые объекты - это замечательно, - отмечают участники олимпиады.