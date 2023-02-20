Выше облаков

Перед стартом участники с ограничен- ными возможностями здоровья передали символическую эстафету спортсменам. Фото: Администрация Стаханова

Третий месяц в Стаханове реализуется проект психологического сопровождения детей с особенностями развития, переживших военные события. Авторы инициативы - автономной некоммерческой организации (АНО) «Луч надежды» из Таганрога - получили поддержку Фонда президентских грантов.

ТРЕВОГИ И СТРАХИ

Стаханов находится недалеко от линии фронта. С 2014 года город постоянно обстреливала украинская артиллерия. А с началом спецоперации обстрелы стали еще интенсивнее. Сейчас по Стаханову чуть ли не ежедневно бьют американские ракеты HIMARS.

В городе работает отделение Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов (РЦСРДИ) «Возрождение».

- В последнее время к нам чаще приводят детей с расстройствами психики, поведения, дефектами речи, задержками психического и речевого развития. Исследования подтверждают увеличение на 20 процентов расстройств у детей, - рассказала заведующая Стахановским отделением РЦСРДИ «Возрождение» Анна Солдатенко.

Специалисты отделения после опроса родителей выяснили, что дети чаще стали бояться громких звуков. Некоторые закрывают голову руками, ищут маму, боятся оставаться одни дома. У других возникают внезапные истерики, панические состояния. Родители тревожатся, а постоянное напряжение приводит к хронической усталости.

РАБОТА СО СМЫСЛОМ

В этой ситуации для стахановских специалистов оказалась неоценимой помощь коллег из Ростовской области. АНО «Луч надежды» с марта 2022 года организует психологическую помощь взрослым и детям, покинувшим территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и находящимся в пунктах временного размещения Таганрога, Неклиновского района и других ростовских городах. Директор организации Сенильга Бартенева нашла единомышленников - педагогов-психологов, реабилитологов, сама имеет опыт практикующего психолога - и создала команду.

- Для нас важно помогать нашим коллегам и видеть результаты их труда. В это сложное, небезопасное время они поддерживают семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, строят планы на светлое будущее, - поделилась Бартенева. - Здорово, что мы вместе можем, поддерживая друг друга и, обмениваясь опытом, идти вперед. Название нашего совместного проекта «Выше облаков» приобретает глубокий смысл.

Команда проекта практикует методы арт-терапии и проводит психокоррекционные занятия. Параллельно специалисты оказывают психологическую помощь родителям, а также проводят мастер-классы для педагогов-логопедов. АНО «Луч надежды» оплатила обучение двух специалистов-логопедов по программе «Зондовый массаж».

РАДОСТЬ ПЕРЕВЕШИВАЕТ ГРУСТЬ

На минувшей неделе в рамках проекта «Выше облаков» для воспитанников центра провели онлайн-занятие. На нем психологи работали с детьми и родителям с посттравматическим стрессовым расстройством.

Участникам предложили тему «Радость и грусть». Дети получили возможность сделать акцент на том, что в каждом дне у них много поводов для радости и меньше для грусти. Это залог для успехов в развитии новых умений, навыков и достижений.

Психологи из Таганрога предложили детворе нарисовать радость и грусть, а потом запечатать рисунки в конверты и взвесить. Конверты с радостью оказались тяжелее.

- Получилось очень интересно, и детки остались довольными, - поделилась впечатлениями мама одного из малышей. А еще ей понравилось общение с заведующей кафедрой психологии Таганрогского института имени А. П. Чехова Оксаной Холиной.

На мастер-класс в онлайн-режиме с элементами тренинга «Стресс в нашей жизни» пригласили педагогов и сотрудников Стахановского отделения, родителей «особенных» детей и педагогов-психологов, проживающих в Стаханове. Обсуждали критические ситуации и способы преодоления стресса. Оксана Чехова использовала примеры психологических техник, рассказала слушателям, как отрабатывать навыки уверенного поведения, развивать самоконтроль, мобилизовывать внутренние резервы.

В рамках проекта «Луч надежды» собирается оборудовать комнату психологической разгрузки для матерей детей-инвалидов и инвалидов. А по итогам работы в Стаханове - выпустить учебное пособие по психолого-коррекционной работе с особенными детьми, имеющих острое стрессовое расстройство. Чтобы распространить опыт среди сообществ психологов и волонтеров.

- Всегда приятно чувствовать поддержку и помощь. Еще приятнее, когда она направленная и профессиональная. Проект «Выше облаков» нужен для маленьких и взрослых душ нашего прифронтового Стаханова, в котором тревоги и страхи - спутники практически каждого жителя, - сказала Анна Солдатенко.