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Общество18 февраля 2023 15:00

«Погода сказочная, прямо как на Новый год»: Донецк засыпало первым большим снегом

В город пришла настоящая снежная зима
Ирина ДМИТРИЕВА
Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая зима - город буквально засыпан снегом, который идет уже несколько дней. Дончане с трудом передвигаются по улицам, заметенным огромными сугробами. И жалуются, что добираться к месту назначений теперь приходится тяжелее и медленней в разы. Но в это же время не перестают любоваться открывшимися вокруг красотами.

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Погода сказочная, прямо как на Новый год, - говорит жительница города Людмила. - Так хочется прогуляться по улице с детьми, сходить с ними на горку. Жаль, что обстановка сейчас не позволяет вволю насладиться такой невероятной погодой. Но все же ненадолго подышать свежим воздухом стараемся выйти.

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем синоптики прогнозируют уже в ближайшее время незначительное потепление и кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра, на выходных в столице Донецкой Народной Республики температура воздуха днем поднимется до +4°, а ночью опустится до 0°. Возможны осадки в виде небольшого дождя и снега. На улице будет практически безветренно, атмосферное давление - ниже нормы.

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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