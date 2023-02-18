«Погода сказочная, прямо как на Новый год»: Донецк засыпало первым большим снегом

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк пришла настоящая зима - город буквально засыпан снегом, который идет уже несколько дней. Дончане с трудом передвигаются по улицам, заметенным огромными сугробами. И жалуются, что добираться к месту назначений теперь приходится тяжелее и медленней в разы. Но в это же время не перестают любоваться открывшимися вокруг красотами.

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Погода сказочная, прямо как на Новый год, - говорит жительница города Людмила. - Так хочется прогуляться по улице с детьми, сходить с ними на горку. Жаль, что обстановка сейчас не позволяет вволю насладиться такой невероятной погодой. Но все же ненадолго подышать свежим воздухом стараемся выйти.

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем синоптики прогнозируют уже в ближайшее время незначительное потепление и кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра, на выходных в столице Донецкой Народной Республики температура воздуха днем поднимется до +4°, а ночью опустится до 0°. Возможны осадки в виде небольшого дождя и снега. На улице будет практически безветренно, атмосферное давление - ниже нормы.

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снег сыплет, не переставая Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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