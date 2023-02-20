Смотрим кино вместе со всей страной

В Геническе стабильно работает кинотеатр «Россия». Здесь показывают художественные фильмы и мультфильмы, особенно много посетителей по выходным. В конце января кинотеатр посетил исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Федор Соснов.

Федор Геннадьевич приехал в Геническ вместе со специалистами и техническими работниками, чтобы продемонстрировать возможности современного цифрового оборудования и развить кинематограф в Херсонской области. У Фонда кино много задач - обеспечить условия для создания качественных отечественных фильмов, повысить конкурентоспособность российской кинематографии и популяризировать киноленты не только в России, но и за рубежом.

Федор Соснов встретился с представителями министерства культуры региона.

- По итогам встречи были поставлены задачи и спланирован объем работы по ремонту и монтажу оборудования. В ближайшее время мы ожидаем специалистов для проведения наладочных работ, - уточнили в минкультуры Херсонской области. - Это значит, что жители Херсонщины смогут смотреть фильмы первым экраном совместно с кинотеатрами Российской Федерации.

Местные жители очень обрадовались, что теперь в кинотеатре «Россия» будет кипеть жизнь.

- Наш кинотеатр - не только потрясающая площадка для просмотров фильмов, но и замечательное концертное пространство. Я знаю, что все еще будет, и я очень рад, что теперь у нас появится большое разнообразие для просмотра отечественных кинолент, - говорит житель региона Валерий Кичка.