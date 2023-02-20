Хирург Бадма Башанкаев обучает бойцов спасать раненых

Аптечка, укомплектованная для спасения жизней на передовой.

В Донецкой Народной Республике партия «Единая Россия» запустила курс тренингов для участников специальной военной операции по оказанию экстренной медицинской помощи раненым. Обучение проводит заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, хирург, доброволец СВО Бадма Башанкаев. На тренингах ему ассистируют студенты-медики и волонтеры.

Сначала мобилизованных знакомят с содержимым аптечки, укомплектованной для спасения жизней на передовой. В ней - жгуты, турникеты, пропитанные кровеостанавливающим средством бинты, противошоковые и обезболивающие препараты.

- Аптечка поможет в случае ранения спасти как себя, так и своего ближнего, - обратился к бойцам Бадма Башанкаев, показав, как с помощью турникета остановить кровотечение.

Хирург рассказал, что умение пользоваться жгутом и турникетом спасает до 80 процентов жизней пострадавших в результате боев.

Турникет - это усовершенствованный жгут. Он регулируется, и накладывать его намного быстрее.

Еще волонтеры научили ребят фиксировать сломанные конечности, а также транспортировать раненых. И рассказали, почему пострадавших нельзя оставлять на поле боя с закинутой головой и выносить лучше на носилках.

Первый тренинг для двухсот бойцов прошел на полигоне, где мобилизованных подготавливают для дальнейшего прохождения службы. После обучения активисты «Молодой Гвардии Единой России» вручили участникам СВО специально укомплектованные аптечки.

Кстати, Бадма Башанкаев с начала ноября прошлого года работает в больнице им. Калинина в Донецке. «КП» сообщала, что он координирует около сотни волонтеров «Единой России», которые помогают в санпропускниках, обрабатывают инструментарий для операций, а также ухаживают за больными в палатах. Ребята вносят свой вклад в дело победы в столице ДНР и в Горловке.

СПРАВКА «КП»

С 30 марта прошлого года в Донбассе постоянно находится сводный отряд добровольцев всероссийских общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства». Они помогают в госпиталях ставить на ноги раненых, организовывают донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.