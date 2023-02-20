Пожарно-спасательное братство

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Председатель Центрального совета ветеранов МЧС России Шамсутдин Дагиров привез на днях сотрудникам МЧС ЛНР подарок - новую технику и пожарно-спасательное оборудование. Эта гуманитарная акция стала примером того, как тесно сплочено профессиональное сообщество спасателей, которые в силу своей работы всегда находятся в эпицентре самых тревожных событий.

- Рядовые пожарные из Якутии стали инициаторами благотворительной акции помощи донбасским огнеборцам. Благородное стремление сплочения пожарно-спасательного братства поддержало руководство МЧС России, и лично глава ведомства Александр Куренков, коллеги из всех регионов страны, а также ветераны ведомства, - рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

К слову, эта партия гуманитарной техники не первая. МЧС России неоднократно доставляло в ЛНР и ДНР пожарно-техническое вооружение, необходимые машины и водолазное снаряжение.