Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 февраля 2023 0:05

Пожарно-спасательное братство

Сотрудники МЧС из разных регионов России передали луганским коллегам новую технику. С ее помощью их работа будет еще эффективнее
Марина СМИРНОВА
Фото: lug-info.com

Фото: lug-info.com

Председатель Центрального совета ветеранов МЧС России Шамсутдин Дагиров привез на днях сотрудникам МЧС ЛНР подарок - новую технику и пожарно-спасательное оборудование. Эта гуманитарная акция стала примером того, как тесно сплочено профессиональное сообщество спасателей, которые в силу своей работы всегда находятся в эпицентре самых тревожных событий.

- Рядовые пожарные из Якутии стали инициаторами благотворительной акции помощи донбасским огнеборцам. Благородное стремление сплочения пожарно-спасательного братства поддержало руководство МЧС России, и лично глава ведомства Александр Куренков, коллеги из всех регионов страны, а также ветераны ведомства, - рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

К слову, эта партия гуманитарной техники не первая. МЧС России неоднократно доставляло в ЛНР и ДНР пожарно-техническое вооружение, необходимые машины и водолазное снаряжение.

Спецвыпуски «Комсомольской правды» для новых регионов РоссииИнтересное