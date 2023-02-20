Отопительный сезон в самом разгаре. Несмотря на фейковые новости и лживые посты в украинских пабликах, в домах и квартирах жителей Херсонщины тепло. На возвращенных российских территориях с октября можно было оформить получение бесплатного угля из ДНР по льготной программе. Жители Бехтер подавали заявления и все необходимые документы, а сейчас продолжают использовать ценный ресурс.

Напомним, что бесплатный уголь могут получить все граждане, которые попадают под льготную категорию: пенсионеры, военные, работники, члены семей погибших работников, вдовы и вдовцы, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, инвалиды труда и по общему заболеванию. Однако в администрации Бехтер уверяют, что топлива хватит и на остальных. Поэтому, как только будут закрыты потребности льготников, уголь начнут раздавать и тем, на кого льготы не распространяются. Этот социальный вопрос находится на постоянном контроле главы Бехтерского сельского поселения Дмитрия Нестерова.

- Угля хватает. Никто не мерзнет, как это любят распространять украинские СМИ. Люди, наоборот, радуются, что наконец-то попали в новые условия благодаря России, - сказал он.

Житель села Бехтеры Николай поделился с «КП», что за 37 лет трудового стажа шофером киевские власти забрали у него 10 лет выслуги и обманули с суммой выплат. Обещанная пенсия была ничтожно мала, ее еле хватало на еду и «коммуналку». Но все изменилось, как только сменилась власть. Вместе с Россией уровень жизни постепенно начал улучшаться.

- Я ничего не мог купить на пенсию в две тысячи гривен. Денег вообще не хватало, поэтому приходилось продолжать работать и не обращать внимания на проблемы со здоровьем, - пожаловался Николай Николаевич. - Но сейчас совсем другое дело. Небо и земля! Когда начал получать российскую пенсию, то сначала не поверил, и уголь дают бесплатно.