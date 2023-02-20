Загрузили работой

Завод может производить до 21 км водопроводных, газовых и канализационных труб в месяц.

Строители из Бурятии - региона-шефа Старобешевского района - приняли удачное для всех решение: не везти трубы издалека для строительства нового водовода, а загрузить работой простаивавшее больше восьми лет предприятие поселка Новый Свет.

- Завод по выпуску полиэтиленовых труб получил первый крупный заказ от Республики Бурятия, - сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. - Нашим предприятием будет произведено восемь километров водопроводных труб, а это два месяца непрерывной работы.

Восьми километров труб хватит, чтобы построить водовод в Старобешевском районе. Прослужат новые коммуникации не меньше полувека.

- Полиэтилен привозим из Российской Федерации - это основная часть затрат. А работаем на оборудовании, которое устанавливали еще наши китайские партнеры, - рассказал директор предприятия Александр Антонов.

С запуском завода полиэтиленовых труб на предприятие вернулись его работники. Местные жители довольны, что у них заработок такой, что им больше не нужно искать подработку.

- Теперь у меня не болит голова, как обеспечить семью, - говорит оператор линии Павел Медведь. - Квалификация осталась, с первых дней запуска обучаю секретам профессии молодых работников. Для Донбасса и всех новых субъектов России продукция завода придется очень кстати.