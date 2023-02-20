В Мариуполе заработают трамваи

Мариупольский трамвай - один из старейших в Донбассе. Фото: wikipedia.org

Уже в этом году году в Мариуполе снова начнут курсировать трамваи. Пока что линия в приморском городе будет короткой - всего 10 километров, но это только начало.

- Инфраструктурная связность города будет расти с каждым месяцем восстановительных работ, - пояснили «Комсомолке» в городской администрации Мариуполя.

Напомним, мариупольский трамвай - один из старейших в Донбассе. Он появился 1 мая 1933 года, когда была запущена первая, тогда еще одноколейная, трамвайная линия «Гавань Шмидта - проспект Металлургов». Рабочие ехали этим трамваем на комбинат имени Ильича, перезапуск которого уже анонсирован городскими властями.

В ходе боев за Мариуполь ВСУ нашпиговали трамвайные пути множеством взрывоопасных сюрпризов. Их извлечением занимается отряд разминирования Инженерных войск Восточного военного округа.

На данный момент в трамвайную электросеть питание не подключено, так как запускать движение трамваев преждевременно. Но хорошая новость в том, что рельсы не получили фатальных повреждений.

Саперы обследовали трамвайное депо и около 25 километров трамвайных путей. Работать им было непросто.

- Здесь сплошные рельсы, металл, миноискатель звенит на все что угодно. Прилегающую территорию там, где есть участки, саперы осматривают с использованием миноискателя, - говорит командир саперов с позывным «Трибун».

По его словам, хотя большинство поражений полотна трамвайного пути вызвано снарядами, сами рельсы в основном целы и менять их не нужно.

Работы у саперов очень много. Они находят так называемые схроны - тайники для диверсантов ВСУ, в которых спрятаны артиллерийские и другие боеприпасы.

Дмитрий Копылов.

- Могло повести ресошпальную решетку. Поправить ее - это не заново пути прокладывать. Гораздо проще и быстрее, - отметил путеец Дмитрий Копылов. - Саперы дадут добро, займемся.

Мариупольцы благодарны за работу, которую выполняют в городе российские саперы. Минобороны России получает много писем от них. Общий смысл один - спасибо, что делаете нашу жизнь безопасней.