Мы открыты для всей России

Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов, блогеров и общественных деятелей в Москве.

10 февраля в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов, блогеров и общественных деятелей.

- Затронули очень разные темы. Что порадовало - было много вопросов, обращенных в мирное будущее. Конечно, были и вопросы, касающиеся СВО. Два часа пролетели незаметно. Благодарю всех собравшихся, а это около 70 человек, за неподдельный интерес к судьбе Донбасса. Мне эти встречи тоже полезны, обязательно что-то беру в работу, - сказал после встречи руководитель региона.

Рассказываем, какие вопросы затрагивались.

ПРОДВИЖЕНИЕ В АРТЕМОВСКЕ

- Российские войска обошли Артемовск с северной, южной и восточной частей. По сути, уже перерезали основные пути снабжения. Они полностью простреливаются с нашей стороны.

ОБСТАНОВКА В УГЛЕДАРЕ

- В южной части, это, по сути, пригород Угледара, закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта. Но, конечно же, здесь наши планы абсолютно не изменились. Противник понимает, как развиваются события, он минирует сейчас многоэтажки.

ПОМОЩЬ УГЛЕДАРЦАМ

- В городе находится порядка тысячи человек гражданских лиц, какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда началась активная фаза освобождения, и из первых многоэтажек, из подвалов, вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место - это Волноваха, - где людям оказывается вся необходимая помощь.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- Большинство домов, многоэтажек, были построены еще в советский период, и они так или иначе требуют ремонта. С учетом того, что на Украине не особо-то уделялось внимание этому, особенно в Донбассе, у нас многие дома пострадали просто от времени. Есть дома, которые были построены еще пленными немцами, бесфундаментные постройки. Соответственно, самое большое переживание - это, конечно же, за жизни людей. А все остальное отстроим. Мы видим, как Россия это может делать на примере Мариуполя, новых кварталов.

ПЛАНЫ ПО СОЛЕДАРУ

- Частный сектор, которого там было много, нецелесообразно в том же виде восстанавливать. Сейчас людям нужно дать альтернативу - это многоэтажные или малоэтажные застройки, но много квартир. С учетом того, что там абсолютно точно сейчас будут рабочие места за счет соляных шахт.

ПОМОЩЬ РЕГИОНОВ

- Огромная благодарность регионам всей России, я не устану это повторять, за внимание, неподдельное участие во всех процессах. Регионы-шефы закреплены за каждым населенным пунктом. У многих такое отношение, как к своему региону. Это здорово, это чувствуется. Но мы неуютно себя чувствуем. Мы привыкли много работать, при этом и другим регионам помогать. Это наша цель, и сделать это нужно в достаточно короткий промежуток времени.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Сельское хозяйство планируем поднять на серьезный уровень, именно поэтому министра сельского хозяйства республики повысили до вице-премьера, чтобы обозначить основные направления, которые нам сейчас интересны.

АЗОВСКОЕ МОРЕ

- Это внутреннее российское море сейчас. Поэтому мы подняли материалы, которые были и на которые стоит опираться до того момента, когда началась застройка Донбасса и пресловутого завода «Азовсталь». До этого Азовское море - для многих это удивление, но по факту об этом говорят статистика и те материалы, которые мы подняли, - давало до 50% всей товарной рыбы Советского Союза. Почему это не использовать сейчас, я не вижу причин. Это долгая перспектива - 12 - 15 лет, но мы об этом тоже должны думать.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

- Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято - все они перешли в собственность РФ. Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Все это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. И помимо Рината Ахметова есть значительный санкционный список негодяев, чье имущество будет передано государству. Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории.