Они «устали»

Артиллерист ВСУ во время боев на Донбассе. Фото: REUTERS

Случилось на первый взгляд небывалое и совершенно неожиданное - группа конгрессменов-республиканцев внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции с призывом прекратить выделять военную и финансовую помощь Украине. Проект носит чрезвычайно символическое название «Резолюция об усталости от Украины».

Очень тревожный звоночек для Киева уже прозвенел. Особенно если учесть, что The Washington Post сообщила со ссылкой на новый опрос Института Гэллапа: «Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта».

Аналогичные настроения все чаще начинают пробиваться и в европейском политическом истеблишменте. Преимущественно среди оппозиции нынешних властей в странах ЕС, но они: а) созвучны растущему недовольству населения в этих странах и б) увеличивают электоральный потенциал для этих партий и политических сил на будущих выборах.

И такие мнения не единичны.

Экономист Массачусетского технологического института Саймон Джонсон специально для The Washington Post провел аудит экономики и энергосистемы Украины и пришел к выводу, что действия украинской власти - нонсенс с точки зрения всего мирового опыта, который нежизнеспособен на каком-то более-менее серьезном отрезке времени. Промышленность не работает, инфраструктура развалена и более чем наполовину уничтожена, а ВСУ в это время предпринимают на фронте какую-то безуспешную активность. Западные поставки вооружений в нынешней ситуации играют роль допинга, который позволяет Украине хоть как-то держаться, но чем больше такого допинга, тем безысходней летальный финиш.

Даже верные союзники Киева из Варшавы Mysl Polska («Подумай о Польше») недавно признались в неизбежности закономерного финала на Украине.

«Российская экономика находится в хорошей форме с дефицитом бюджета в 2,5%, потери украинской экономики почти в десять раз больше. Это означает, что Москва может сама финансировать войну, а Киев - нет, - написало издание и сделало безукоризненный по логике вывод: - ВСУ используют в месяц от 60 до 90 тысяч снарядов тяжелой артиллерии. Страны НАТО могут производить в месяц 16 тысяч снарядов. Даже тем, кто не силен в математике понятно - скоро наступит тот день, когда на Украину не приедет очередная партия вооружения. И всё. Война закончится. Украину в любом случае ждет поражение и бесславный конец».

А признанный эксперт по геополитике, член-корреспондент Оксфордского университета, экс-сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт даже уверен в конкретных сроках окончания операции. По его расчетам, все закончится разгромом Украины через полгода. Но «упоротые» не слышат голоса разума и не воспринимают ничего, кроме лозунгов. Их можно вразумить силой оружия. Так что, скорее всего, к краху Украины потихоньку на Западе готовят самих западников. Чтобы это не стало неожиданным крушением их надежд и мечтаний.