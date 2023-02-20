В «Артек» приехали студенты из Геническа

Когда Херсонская область стала частью России, местные жители по-настоящему ощутили поддержку государства. С самого начала специальной военной операции для народа открываются новые возможности в медицине, экономике и образовании. Россия каждый раз старается обеспечить безопасность всем местным жителям, а также организовать детям качественный отдых. Пока на освобожденных территориях порой слышны выстрелы или взрывы ракет, которые перехватывают российские военные, многие ребята из области находятся на отдыхе в курортных регионах страны.

Так, студенты из Херсонской области стали участниками программ Международного детского центра «Артек». В лагерь приехало больше 25 учащихся. Они прямо из Генического медколледжа прибыли в детский центр «Артек». Как рассказали в пресс-службе, на смену «Время наших открытий» попали ребята, которые хорошо проявили себя в учебе и часто занимались активной общественной деятельностью. Поездку организовали по итогам встречи студентов с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Подобный отдых уже давно стал доброй традицией, ведь еще в конце весны Крым первым принял на отдых около двух тысяч детей из Запорожской и Херсонской областей.

- Я отдыхаю здесь в первый раз. Скажу честно, это была моя самая заветная и самая настоящая мечта. Я безумно хотела провести хотя бы пару дней в этом замечательном лагере. И вот я здесь. До сих пор кажется, что это какой-то сон, - говорит «КП» 10-летняя Лидия из Геническа.

По словам волонтеров детского центра, каждую смену они создают дружелюбную атмосферу среди ребят, помогают им расслабиться и успокоиться.

- Хорошая компания, поддержка и дружеская атмосфера - это то, чего не хватает подросткам у себя дома именно сейчас. Мы стараемся им это дать. Поэтому очень радуемся, когда видим счастливые глаза наших ребят, - рассказывает организатор Валерия Лиховец.

В качестве развлечений в «Артеке» для участников смены проходят разные конкурсы и игры. На днях в детском центре состоялся танцевальный баттл, а ребята из Херсонской области заняли первые места.

Гран-при в конкурсе сюжетного танца «Великие открытия современности» получил 10-й отряд, который выступил с танцем «Закон притяжения». В своей постановке ребята показали открытие закона всемирного тяготения Ньютона и разыграли сценку для зрителей и жюри. Первое место занял и 19-й отряд, показав в своем танце создание вакцины от коронавируса.

- Наши юные и талантливые активисты креативно подошли к постановке танцевальных номеров. Это было незабываемо, поэтому мы до сих пор находимся под впечатлением. Все было прекрасно. Поздравляем с заслуженными победами, так держать! - заключают организаторы конкурса.