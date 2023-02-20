Стройка кипит

Внушительный объем работ выполняет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В организации заявили о планах восстановить более 50 объектов здравоохранения.

- В Мариуполе и Волновахе ремонтные работы уже идут на всех объектах здравоохранения. При этом три объекта - здания фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории № 5 в Волновахе, а также здание клинико-диагностического отделения (женской консультации) городского родильного дома в Мариуполе - уже восстановлены, и в них ведется прием пациентов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Единого заказчика».

В отремонтированных медицинских учреждениях строители полностью закрыли тепловой контур - отремонтировали кровлю, смонтировали окна, двери, системы отопления. Также сделали всю внутреннюю отделку помещений и фасадов.

- Работать в восстановленном здании действительно приятно, все заменено, сделано для удобства людей, - говорит медсестра женской консультации Мариуполя Наталья. - Здесь как будто и люди выздоравливают быстрее. В здании светло, тепло и чисто.

Кстати, с 20 апреля и по 31 декабря 2022 года в Мариуполе родились 344 малыша - уже полноправных граждан Российской Федерации.

В пресс-службе «Единого заказчика» сообщили «Комсомолке» о восстановлении теплового контура и запуске тепла более чем в 1300 объектах в Донецкой и Луганской Республиках - в этом списке и жилые дома, и социальные объекты.

Также компанией завершены работы по восстановлению 34 объектов социального назначения, еще более 160 объектов планируется восстановить в этом году.

- К восстановлению и строительству объектов на новых территориях «Единым заказчиком» и подрядными организациями привлечено более 900 единиц техники и свыше 30 тысяч строителей, - сообщили «Комсомолке» в компании. - Помимо ремонтно-восстановительных работ, «Единый заказчик» обеспечивает строительство новых объектов. В частности, в Мариуполе завершено строительство 11 новых многоквартирных жилых домов общей площадью более 59 тысяч квадратных метров.

Все новые квартиры сдаются с качественной внутренней отделкой, оснащены электроплитами, оборудованными сантехническими узлами и водонагревателями. Во всех квартирах имеются балконы или остекленные лоджии.

В этом году компания планирует дополнительно построить и ввести в эксплуатацию свыше 30 новых многоквартирных жилых домов, восстановить Приазовский государственный технический университет и самый большой в городе Приморский парк.

Жители Донбасса говорят, что темпы восстановления впечатляют. Строительство домов ведется быстро, а главное - качественно.

- Многоэтажку в нашем районе построили за несколько месяцев, это очень радует. С каждым днем их становится все больше, а наш город обретает новый облик, - говорит жительница Мариуполя Ирина Паршина.