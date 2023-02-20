Меньше бюрократии, больше возможностей

В Луганске 6 февраля состоялась презентация масштабного партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Это своего рода реформирование образования - так его оценили учителя. На презентацию собрались главы администраций городов и районов ЛНР, специалисты из Краснодарского края, представители сферы образования республики.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Председатель Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко отметил, что проект «Новая школа» является одним из самых фундаментальных.

- Команда проекта - люди, которые понимают, что следующим поколениям правду о тех событиях, которые мы сейчас переживаем, будут доносить те самые дети, которые будут сидеть за партами Героев, те самые дети, которые будут рисовать победу, которые будут с гордостью говорить, что старшее поколение им передало страну, в которой они живут, растят уже своих детей. Благодаря определенным шагам, пусть и маленьким, но историческим, они будут двигаться дальше. Ведь все мы гордимся нашими бабушками и дедушками после того, как они добыли Победу в Великой Отечественной войне. А они добыли и вторую победу, когда построили те города, поселки, в которых мы живем, - сказал Денис Мирошниченко.

Олег Коваль.

В чем именно уникальность «Новой школы», рассказал заместитель председателя Народного Совета ЛНР, координатор федерального проекта «Новая школа» в ЛНР Олег Коваль.

- Это возможность, которая позволит нам качественно улучшить систему образования, содействовать открытию новых школ, развитию воспитательного процесса. «Единая Россия» продвигает лозунг о том, что качество российского образования, его доступность и создание разных возможностей является приоритетной задачей. И сегодня мы понимаем, что те же ремонты школ, которые будут осуществляться, - это не только новые здания, не только новые парты, а и новые возможности для реализации проектов, создания разных площадок, патриотического воспитания подрастающего поколения.

ШАНС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Сейчас в образовательный процесс приходит новая команда. И на школах процесс улучшения образования не остановится.

- В команде не только учителя, исполнительные органы власти, сегодня это родительские комитеты, общественность. Будут активно привлекаться старшеклассники. У них появится возможность участвовать в реализации проектов и создавать ту среду, которая будет развивать их и систему образования в целом. Мы будем привлекать к реализации проекта не только школы, но и колледжи, высшие учебные заведения, - говорит Олег Коваль.

Одной из главных задач «Новой школы» является дебюрократизация системы образования. Это то, о чем мечтают учителя, директора и завучи школ.

Валентина Семененко.

- Я не смогла делать бесконечные отчеты, - говорит Валентина Семененко, учитель младших классов из Луганска, ныне пенсионерка. - Я люблю учить, воспитывать, рассказывать ребятам истории нашего края, наших знаменитых земляков. Сейчас ушла - не потянула отчетность. Но проект - это шанс для учителей. Низкий поклон его руководителям. Приходят в школы молодые специалисты, пусть подарят детям веру в добро, в хорошее будущее. И пусть им в этом не мешает лишняя отчетность.

ВАЖНО

Отчетность не должна быть излишней

Олег Коваль, координатор федерального проекта «Новая школа» в ЛНР:

- У преподавателей большая нагрузка, особенно на новых территориях. Учителей не хватает. Отчетность должна быть, но в разумных пределах. Сейчас мы определили пять главных документов. Тут есть нюанс, что некоторые руководители перестраховываются и заставляют подчиненных писать лишние отчеты. Будет создана горячая линия, куда сотрудники смогут сообщить об излишних требованиях, будем проводить мониторинг. Вопрос об этом - на контроле в Госдуме. Проект «Новая школа» - это большое будущее для всех, так что будем работать!