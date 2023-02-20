Рядом с бойцами Российской армии и Народной милиции ЛДНР сегодня сражаются антифашисты из Италии, Франции и Сербии.

У правды нет национальности. Военные корреспонденты, работающие в зоне СВО, замечают: все больше добровольцев-иностранцев встают плечом к плечу с военнослужащими Российской армии, чтобы противостоять украинским неонацистам. И это не беспринципные наемники, зарабатывающие на чужой смерти, как в случае с ВСУ. В большинстве случаев это обычные парни - добровольцы, которых взять в руки оружие заставила жажда покончить с бесчинствами укронацистов, измывающихся и над мирными жителями новых российских регионов, постоянно их обстреливая, и над собственными гражданами. Что бы ни говорил Зеленский с экранов, уж слишком очевидно становится людям, живущих в разных концах планеты, что правда вовсе не за ним и его американо-европейскими кураторами.

Рядом с бойцами Российской армии и Народной милиции ЛДНР сегодня сражаются антифашисты из Италии, Франции и Сербии.

- Мы отлично помним события в Югославии в 1990-е годы и приехали поддержать русских братьев в их справедливой борьбе, - сказал один их сербских добровольцев.

Среди иностранцев, по воле сердца выступающих против украинских фашистов, немало турков. Например, недавно несколько ребят из Турции приехали в расположение батальона имени Судоплатова в Запорожской области и сейчас проходят боевую подготовку.

- Я приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют, - прокомментировал журналистам решение пополнить ряды армии, сражающейся против укрофашистов, один из турецких добровольцев.

- Ситуации на Украине и Ближнем Востоке схожи, - добавил другой. - Мы понимаем, что происходит на самом деле, и нам не все равно.

Эти слова парней даже не побоялись опубликовать американские СМИ, которые тоже стали понимать, что что-то в этом конфликте «не так».

Всего, по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в зону СВО поддержать российских военных готовы приехать добровольцы из 40 стран мира! И многие едут. А это еще какой показатель!

- Эти иностранцы хотят адекватного будущего для всего мира, - сказал он.

И если бы не препятствия, иностранных добровольцев, сражающихся на стороне России, было бы в разы больше. Ведь некоторым не так-то просто добраться до зоны СВО - мешают проблемы с логистикой и риск впасть в немилость к властям у себя дома. Люди почти уверены, что их государства, все еще живущие в тумане обмана, не погладят их по головке за то, что они пошли сражаться за справедливость, против фашизма. Ведь все, кто берет в руки оружие и направляет его в сторону ВСУ, бьются не против Украины, а против нового нацизма.