В один клик: правительство на связи

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Существенно упростит связь с властями нового региона РФ Платформа обратной связи. По поручению президента Владимира Путина в тестовом режиме на территории России она работает еще с 2019 года, а в течение месяца начнет полноценно функционировать и в Херсонской области.

Как рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, обратиться во все государственные органы и местные администрации жители региона смогут напрямую через портал «Госуслуги». Для этого нужно будет заполнить простую и удобную форму на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

- Граждане могут задать любой вопрос по линии каждого органа исполнительной власти. Будь то вопросы по транспорту, по строительству и так далее. По всему спектру жизни возможно получить обратный ответ в течение достаточно сжатого срока времени,- подчеркнул Андрей Алексеенко. Получить ответы можно будет гораздо быстрее, чем раньше, ведь переход на цифровой формат избавит от лишней бумажной волокиты и позитивно скажется на скорости рассмотрения обращений граждан.

Все ведомства и муниципальные образования Херсонской области начнут полноценно работать на общероссийской Платформе обратной связи. Нововведение позволит через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти направлять обращения по различным вопросам, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Как подчеркнул Андрей Алексеенко, раньше ответ на письма в бумажном виде нужно было дожидаться в среднем 30 дней.

- Если взять статистику Российской Федерации, среднее время реакции органов государственной власти на обращения людей в платформе обратной связи составляет 2,5 часа. В нашем регионе среднее время ответа пока что 10 часов. Но мы будем работать, чтобы эти сроки сокращать, - уточнил председатель правительства Херсонской области.

Для упрощенной регистрации на портале «Госуслуги. Решаем вместе» от херсонцев не требуется пакет документов. Необходимо указать лишь адрес электронной почты и номер телефона.