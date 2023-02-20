Марат Хуснуллин: Важен рост качества жизни людей!

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел в области совещание по вопросам развития региона вплоть до 2030 года.

- В этом году у нас в приоритете и социально-экономическое развитие новых регионов. Такую задачу ставил президент страны. На совещании обсудили программы развития на ближайшие семь лет. Подготовка документов началась, важно доработать их и утвердить к 1 апреля. Будем на постоянной основе эту работу координировать. Это в первую очередь важно для обеспечения роста качества жизни людей, - сказал Марат Хуснуллин.

В совещании также приняли участие губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко, областные министры и их заместители.

- Основным экономическим драйвером для региона станет строительство. Причем это будут не только дороги, мосты и жилье, но и промышленные предприятия, - отметил Сальдо.

Один из самых крупных проектов - новый город на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Здесь уже возвели первый квартал.

- Осмотрели с Маратом Хуснуллиным здания правительственного квартала. Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений. Именно этот район станет основой нового города. Вокруг него начнется строительство жилья, соцобъектов и коммунальной инфраструктуры. Город будет застраиваться постепенно, - заявил губернатор области.

Значительные инвестиции предусматриваются в туристическую отрасль и развитие заповедников. На Черноморском побережье планируется создать новые маршруты и даже населенные пункты, а также дороги, пляжные зоны, кемпинговые стоянки. Заповедные зоны могут открыться для людей с соблюдением всех экологических стандартов - в режиме, когда посетитель несколько дней живет на территории, не загрязняя ее и спокойно контактируя с животными.

Изменения коснутся и социальной сферы. Планируется восстановление, реконструкция и строительство жилья, медицинских и учебных учреждений. Качество медицинских и образовательных услуг, а также все социальные стандарты поднимут в регионе на общероссийский уровень.

Кроме этого, одной из базовых отраслей по-прежнему останется агропромышленный комплекс. В Херсонской области перераспределят земли, которые принадлежат собственникам, покинувшим регион. Участки останутся у владельцев, если они вернутся, в противном случае земли передадут ответственным фермерам.

Что касается высоких цен на товары, здесь тоже наведут порядок: будут поддерживать местных предпринимателей и создавать условия для здоровой конкуренции.

- Главная причина возникновения высоких цен - монополизация рынка. Решили, что будем буквально заводить бизнес за руку на территорию региона, чтобы диверсифицировать поставки товаров народного потребления. Одновременно будут установлены граничные цены на жизненно необходимые продовольственные товары, - заключил Владимир Сальдо.