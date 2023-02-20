На Херсонщине выдали первый жилищный сертификат

Документ вручил семье Романчук лично Владимир Сальдо. Фото: Пресс-служба администрации Херсонской области

Первый государственный жилищный сертификат на Херсонщине вручили в начале февраля в Геническе. Его получила семья Романчук - супруги Павел и Снежана и двое детей, Илона и Назарий. Документ лично вручил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

- Поздравляю вас! Желаю успехов в новой жизни, - дал напутствие глава региона.

Семья Романчук также в ближайшее время получит по 100 тысяч рублей единоразовой помощи на каждого человека. Эти деньги они также могут использовать для обустройства новой квартиры.

Врио губернатора области подчеркнул, что граждане, которые захотят приобрести жилье в Херсонской области, будут иметь преимущество перед теми, кто планирует купить недвижимость в Крыму или на Кубани. Все дело - в стоимости жилья. В регионе цена квадратного метра намного меньше, чем у «соседей». И за те же деньги владельцы сертификатов смогут купить больше квадратных метров, которые будут лучше по качеству.

- Работа по выдаче сертификатов началась в Херсонской области только сейчас из-за организационных моментов, - пояснил Владимир Сальдо.

Желающие приобрести жилье уже есть: на Херсонщине одобрили 33 заявки на получение жилсертификатов. Основные сложности, с которыми сталкиваются граждане, это перевод документов с украинского языка на русский.

- Этот момент решаем и упрощаем подачу документов. Все сделано для удобства наших граждан, - отмечает сотрудник многофункционального центра (МФЦ). - Перевести документы можно просто на листе формата А4. Написать четко, слово в слово. Заверение у нотариуса не потребуется.

НА КАКИЕ СУММЫ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

Сумма сертификата формируется, исходя из количества членов семьи. Если гражданин подает заявку один, ему полагается 33 м2. Семейной паре выделят 42 м2. Далее на каждого члена семьи полагается по 18 квадратов. За квадратный метр начисляется 88 737 рублей, так и высчитывается сумма, указанная в сертификате.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

В первую очередь нужно записаться на прием в местный МФЦ. Это можно сделать по горячей линии. Номер телефона: +7 860 26 90 100. В назначенное время человек приходит с полным пакетом документов и пишет заявление. Статус заявки с 6 февраля можно проверить по телефону +7 (990) 208-03-48. Звонки на этой линии принимаются с понедельника по субботу с 9700 до 16.00. Когда заявление на сертификат одобрено, из кол-центра МФЦ гражданину звонят и сообщают об этом. Документ можно забрать в офисе МФЦ или же его перешлют на электронную почту.