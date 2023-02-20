Марат Хуснуллин: Мобилизуем все ресурсы

В ЛНР с рабочим визитом прибыл заместитель председательства правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В столице он провел совещание с временно исполняющим обязанности Главы республики Леонидом Пасечником и членами правительства региона, на котором обсуждалась программа социально-экономического развития нового субъекта РФ на ближайшие семь лет.

На встрече Хуснуллин заявил, что необходимо подготовить документ, в котором пошагово будет расписано, как будет жить республика в ближайшие годы.

- Ключевая задача: достичь показателей социально-экономического развития ЛНР общероссийского уровня, - сказал вице-премьер РФ. - Это требует мобилизации всех ресурсов, включая федеральные, региональные и внебюджетные источники.

Зампред отметил, что сейчас очень важно создать в регионе комфортные условия для людей.

- Для этого нужно в кратчайшие сроки провести восстановительные работы поврежденных жилых домов, социальных объектов и инженерной инфраструктуры, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

В результате боевых действий, обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в ЛНР огромное количество разрушенного жилья. Поэтому помимо восстановления в программу развития Луганской Народной Республики также входит и строительство нового жилья, в том числе в Северодонецке и Лисичанске. Также среди приоритетов на ближайшие время - приведение дорог федерального, регионального и местного значения к нормативным показателям. Сейчас же качество асфальтового покрытия на большей территории ЛНР, особенно в освобожденных населенных пунктах, оставляет желать лучшего.

- В сфере жилищно-коммунального хозяйства акцент сделаем на первоочередных мероприятиях, направленных на реконструкцию и строительство новых сетей водо-, тепло- и электроснабжения, проведение работ догазификации населенных пунктов республики, - сказал зампред правительства России.

В программу развития республики также заложено и развитие промышленности.

- Еще одна важная задача - это запуск новых производств с привлечением инвестиций и загрузка действующих предприятий на полную мощность, - отметил вице-премьер РФ.