Первый шаг на пути домой

21 февраля 2022 года. Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

На самом деле признание независимости народных республик растянулось на два дня. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о суверенитете Донбасса, а на следующий день парламент их утвердил. До формального одобрения Думы и Совфеда процедура не считалась завершенной.

Год назад президент объяснил, зачем Россия спустя восемь лет попыток найти дипломатическое решение конфликта сделала такой шаг.

«Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и в 2015 годах», - заявил в своем обращении Владимир Владимирович 21 февраля 2022 года.

Он тогда напомнил, что ни одного дня не проходит без обстрелов Донбасса. Украинские войска использовали ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня.

«Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», - возмутился президент.

Путин добавил, что «так называемый цивилизованный мир» отказался замечать «геноцид» в народных республиках. А все потому, что люди не захотели признать результаты переворота в 2014 году.

«Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепившей минский комплекс мер», - сказал российский лидер.

Он резюмировал, что все дипломатические методы не сработали. Менялись депутаты и президенты, но «не менялась суть».

- В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, - судьбоносное решение, положившее начало возвращению исторических регионов.

К 2030 году на общероссийский уровень

Теперь понятно, сколько понадобится времени, чтобы новые регионы интегрировались в Россию. В конце прошлого года Владимир Путин перечислил министрам шесть задач на 2023-й. Одна из них полностью касается новых территорий.

- Мы обязательно добьемся поставленной цели, и в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной. Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать, - заявил президент.

Владимир Путин пояснил, как конкретно будет выглядеть интеграция:

1. В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения.

2. Полноценно заработает программа материнского капитала.

3. Нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии.

- Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы, - перечислил президент.

К 2030 году новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по стандартам соцподдержки, качества инфраструктуры, транспорта и так далее. Министрам поручено возродить промышленность, местное предпринимательство, сельское хозяйство.

- В ключевых сферах новые - мы условно говорим новые, потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы, - нужно вывести на общероссийские показатели все эти территории, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее - тем лучше: когда я говорю - десятилетия, это не значит, что мы на десятилетие всё это растягиваем. Понятно, что просто двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующим планам, - распорядился президент.

СКОЛЬКО УЖЕ ОСВОБОЖДЕНО

На данный момент Россия контролирует 98% Луганской Народной Республики, 75% Запорожской области, 74% Херсонской области и 57% Донецкой Народной Республики.

Наша страна освободила больше 500 населенных пунктов. Вот только самые крупные из них:

Мелитополь

Бердянск

Мариуполь

Волноваха

Энергодар

Соледар

Лисичанск

Старобельск