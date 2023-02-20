Пензенская область представила план комплексного развития Пологовского района

Пензенцы на месте помогают восстанавливать разрушенные учреждения и дороги, следят, чтобы у местных жителей было все необходимое. Фото: pologi.zapgov.ru

Летом 2022 года Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области. Почти сразу же на место выехали представители региона-шефа, которые находятся там и сегодня. Пензенцы на месте помогают восстанавливать разрушенные учреждения и дороги, следят, чтобы у местных жителей было все необходимое. Из Пензы ежемесячно отправляются гуманитарные конвои с лекарствами, продуктами, отделочными материалами, книгами и многим другим.

Осенью прошлого года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале: чтобы привести в порядок инфраструктуру района, были заключены госконтракты на сумму почти 25 миллионов рублей.

Эти средства направлены на ремонт больницы в Токмаке, школ в Пологах, Токмаке и Розовке, объектов водоснабжения в Токмаке, Молочанске и Розовке, котельных в Токмаке и Пологах. Всего в районе эти деньги помогут восстановить 14 объектов инфраструктуры.

9 февраля представители Пензенской области представили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области план комплексного развития территорий Пологовского района. Были озвучены предложения ремонта автомобильных и железнодорожных дорог, 17 детских садов, 16 школ и трех поликлиник.

Помимо этого в Токмаке планируется построить завод по переработке сельскохозяйственной продукции и шесть агропромышленных комплексов. Для улучшения промышленной сферы района планируют увеличить мощности производства, создать индустриальные парки, энергогенерирующие предприятия и инвестплощадки.

Зашла речь и о ремонте жилых домов: руководители проектных организаций из Пензенской области не раз выезжали в Пологовский район и изучали особенности территории.

На сегодня в районе около миллиона квадратных метров индивидуального жилья и около 800 тысяч квадратных метров - в многоквартирных домах, но как оказалось, большинство домов здесь не соответствуют требованиям российского законодательства.

- Поэтому мастер-планом предусмотрен как капитальный ремонт, так и строительство новых многоквартирных домов, в которых люди смогут жить комфортно, - отметил гендиректор пензенского ООО «УК Гражданпроект» Андрей Першин.

Акцент будет сделан и на развитии туристического потенциала района. В частности, в Молочанске планируют создать большую базу отдыха, куда лечиться с помощью минеральных вод будут приезжать не только жители Запорожской области, но и со всей России.

Также планом подразумевается выделение в границах Пологовского района рекреационных зон с туристическим, агротуристическим и курортным потенциалом.

- В первую очередь мы обозначили тенденции развития - к какой точке должен прийти район через пять-десять лет. Создание предприятия и технопарков позволит не только привлечь инвестиции в район, но и вернуть молодежь на территорию, увеличить население района, - пояснил генеральный директор ООО «Проектное объединение Городская архитектура» Алексей Арбин.