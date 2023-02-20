Севастопольцы делятся опытом

Фото: Молодежное движение «Юг молодой»

Победа - в объединении, а будущее - за молодежью. С первого дня после начала спецоперации, помощь и поддержку местным жителям оказывали волонтеры штаба «Мы вместе» города-побратима Севастополя.

В феврале 2023 года активисты из Запорожской области посетили региональный штаб организации в Севастополе. Общественники из города-героя, несмотря на свой юный возраст, помогают новому региону в реализации множества масштабных задач, которые стоят не только перед областью, но и перед всей Россией.

В рамках поездки на Крымский полуостров ребята посетили региональный штаб «Мы вместе», где приняли участие в дискуссионной площадке с представителями всех добровольческих организаций города-героя. Севастопольцы поделились опытом развития общественных объединений в регионе и ответили на вопросы молодежи из нового региона России.

Как рассказала руководитель молодежного движения «Юг молодой» Юлия Клименко, встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. На площадке активисты обсудили грядущие проекты и поделились друг с другом знаниями.

- Для нас это отличная возможность обменяться идеями, мыслями, а также обсудить интересующие вопросы и перенять тот опыт, которые ребята уже имеют, - отметила Юлия Клименко.

Подобные поездки очень важны для активистов молодежных движений. Инициативу также поддержал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Ведь молодежная политика - это деятельность тысяч активистов из разных регионов страны.

- Наши ребята получают знания, реализуют инициативы уже у себя дома и чувствуют в себе огромный потенциал для дальнейшего развития. Очень важно, чтобы сейчас, когда для молодежи открыто множество возможностей, она смогла их реализовать, - отметил Евгений Балицкий.

Стоит отметить, что представители молодежных движений Запорожской области выразили желание играть в КВН и уже готовы подключиться к Севастопольской региональной лиге.