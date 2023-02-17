В ДНР разрешили жителям до конца года не подтверждать право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

В настоящее время на персонифицированном учете в Республике состоят более 137 тысяч граждан льготной категории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Права на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг будут сохранены за всеми жителями ДНР до конца текущего года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- До 31 декабря 2023 года включительно приостановлено действие одной из норм Порядка персонифицированного учета лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет об обязательной ежегодной верификации льготников, - пояснил он.

По словам премьера, в настоящее время на персонифицированном учете в Республике состоят более 137 тысяч граждан льготной категории. Заново подтверждать свое право на льготы им не нужно.

- Учитывая сложные жизненные обстоятельства, усиление военных действий и вынужденную эвакуацию граждан, сохраняем до конца года за ними право на льготы вне зависимости от подтверждения этого права, - заявил чиновник.

Заново подтверждать свое право на льготы пока не нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в ДНР с января в среднем на 20 процентов повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Процесс роста стоимости ЖКУ до уровня других регионов России продлится 10 лет. При этом по-прежнему отменена оплата за воду для абонентов, подключенных к каналу «Северский Донец - Донбасс». Для горожан, получающих воду из артезианских скважин, тариф увеличился на 5 рублей за кубический метр.

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