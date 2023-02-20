Маткапитал востребован

С начала года в Запорожской области родители получили возможность оформить материнский капитал. За месяц было подано более 500 заявлений, около 400 из них одобрено, а 100 семей уже получили на руки документ. Использовать материнский капитал можно будет для улучшения жилищных условий, оплаты образования детям и других одобренных законом целей.

В России материнский капитал - практика не новая. Впервые его стали выдавать с 2007 года. Претендовать на выплату могли те, у кого родился второй ребенок, третий и последующие. С 2020 года предоставлять сертификат начали и за первенца.

Сумма маткапитала при рождении первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго малыша - 779 тысяч рублей. Но если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189,5 тысячи рублей.

- Очень хорошо, что в России существует материнский капитал. Ситуации у семей разные, многим нужна помощь. Теперь и мы будем думать о покупке новой квартиры, так как расходы на нее можно покрыть с маткапитала, например, оплатить первоначальный взнос, если брать ипотеку, - говорит жительница Мелитополя Мария. Пришедшие для оформления сертификата семьи жалуются на былые времена. Говорят, что при Украине дети государству будто бы были совсем не нужны. Поддержка, которая оказывалась родителям, была мизерной. Ни в какое сравнение с высокими ценами на продукты и «коммуналку» выплаты не шли. Россия же о своих гражданах заботится, и жители Запорожской области это чувствуют.

- В отделении Социального фонда, куда пришла подавать заявление на сертификат, все так хорошо объяснили и быстро оформили. Через несколько дней я пришла на получение. Чувствуется уважение к людям, - отмечает мама первенца Евгения. - Как распорядиться маткапиталом, пока еще не решили. Возможно, сохраним деньги на учебу ребенку или поменяем квартиру на большую по площади.

В Запорожской области материнский капитал положен не только родителям, чей младенец появился на свет в 2023 году. Получить его могут семьи, где второй ребенок родился после 1 января 2007 года или первый после 1 января 2020 года.

Для оформления сертификата необходимо, чтобы у матери и ребенка было гражданство РФ. Также необходимы СНИЛС, свидетельство об усыновлении (для усыновленных детей) и, если ФИО в документах не совпадает, подтверждение изменения из ЗАГСа.