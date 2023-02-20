Марат Хуснуллин: В короткий срок повысим качество и уровень жизни в регионе!

Запорожскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он провел совещание, в котором приняли участие врио губернатора региона Евгений Балицкий и местные министры. Перед командой стоит задача сделать серьезный скачок в развитии региона к 2030 году, чтобы достичь общероссийских показателей социально-экономического развития и уровня жизни.

- Проверил ход строительства объектов в Бердянске. Работы здесь идут в плановом режиме. Строительство - это драйвер развития. Будем строить не только дороги, мосты и жилье, но и промышленные предприятия, - сказал Марат Хуснуллин.

Уже началась подготовка документов, в которых прописана программа развития Запорожской области. Они будут доработаны и утверждены к 1 апреля.

- Сегодня перед нами стоят фундаментальные задачи. Предстоит масштабная работа, которую мы вместе обязательно осилим. В короткий срок повысим качество и уровень жизни в регионе. Это очень важно, - отметил Евгений Балицкий.

Так, хороший темп взят по восстановлению дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями. Уже построена трасса Мелитополь - Бердянск. Больше чем наполовину готова дорога, которая соединит Мелитополь с Симферополем. Кроме этого, в январе началось строительство трассы Симферополь - Ростов, она пройдет по территории Запорожской области. Четырехполосная автомагистраль позволит снять нагрузку с Крымского моста.

Изменения коснутся и социальной сферы. Планируются восстановление, реконструкция и строительство жилья, медицинских и учебных учреждений. Качество медицинских и образовательных услуг, а также все социальные стандарты поднимут в регионе на общероссийский уровень. На территории Запорожской области уже начинает работу целый ряд объектов, где будет оказываться помощь детям и многодетным семьям, которые сегодня оказались в трудной ситуации.

Одной из приоритетных отраслей останется агропромышленный комплекс. Важными в этом году станут вопросы развития животноводства и растениеводства.

- На сегодняшний день благодаря господдержки уже более 300 наших сельхозпроизводителей получили субсидирование по различным направлениям производства, - акцентировал губернатор.

Особое внимание будет уделяться и туристической сфере. В том числе новый кластер «Азовское побережье» расположится между Бердянском и Кирилловкой. На курорте разместят до 1,5 тысячи объектов: какие-то приведут в соответствующий вид, какие-то построят с нуля. Там же восстановят чудный, но в настоящее время заброшенный пионерский лагерь для детей.