В Луганске в восстановленном учебно-воспитательном комплексе имени Берегового прозвенел Первый звонок

В школе прошла торжественная линейка. Фото: ТГ/Пасечник

С сегодняшнего дня в восстановленном российскими строителями Луганском учебно-воспитательном комплексе имени летчика-космонавта Георгия Берегового (бывшая школа №29) снова учатся дети. Здесь прошла торжественная линейка по случаю Первого звонка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Прозвенел долгожданный Первый звонок. Фото: ТГ/Пасечник

Он отметил, что московские строители не только восстановили разрушенное обстрелами здание и сделали в нем капитальный ремонт, но также полностью укомплектовали комплекс по самым современным стандартам.

- В восстановлении и оснащении нуждаются и многие другие образовательные учреждения республики, особенно на освобожденных территориях. С Минпросвещения РФ координируем эту работу и держим вопрос на постоянном контроле, - заявил лидер ЛНР.

Напомним, учебно-воспитательный комплекс в Луганске сильно пострадал от украинских обстрелов в 2014 году. Процесс его восстановления взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин, который этим летом посетил Луганщину. На все работы у строителей ушло полгода.

Процесс восстановления школы находился на контроле у властей Москвы. Фото: ТГ/Пасечник

- Такой комплекс, который сегодня Луганск получил, - это большой шаг на пути к тому, к чему мы стремимся: чтобы наши дети, школьники учились в достойных местах и соответствовали этому качеству, поступая в высшие учебные заведения. Для нас это определенная историческая точка, которая показывает то, с чем пришла Украина, разрушая, сюда, и как вернулась Россия, созидая здесь, - отметил на церемонии открытия комплекса председатель Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.

Всего за полгода учебный комплекс был полностью восстановлен и оборудован по современным российским стандартам. Фото: ТГ/Пасечник

Отметим, что московские строители сдали объект на несколько месяцев раньше запланированного. Как отметил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, уже сейчас желание учиться здесь изъявили более 540 школьников при проектной мощности комплекса в 740 мест.

- Я думаю, что до Нового года эта мощность будет заполнена, - сказал министр.

Московские строители сдали объект на несколько месяцев раньше запланированного. Фото: ТГ/Пасечник

По словам Кусова, количество обучающихся здесь детей будет гораздо выше, чем в других школах дополнительного образования. Почти 30 процентов учебного времени ребята будут заниматься в кружках и секциях. Видя условия, в которых можно работать, сюда с удовольствием переводятся и преподаватели. Во время Первого звонка они не могли сдержать радостных эмоций.

Как рассказала журналистам ЛИЦ ученица 10 класса Карина Набиева, еще недавно она была в гостях в Москве, где побывала в одной из местных школ. Девушка призналась, что всегда мечтала учиться в такой же. И кто бы мог подумать, что за такой короткий промежуток времени ее мечта сбудется.

- За очень короткий промежуток времени небольшой зеленый уголок города превратился в райский островок для детей и юношества, - отметила она.

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