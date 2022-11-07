В ДНР сообщили, что число жертв украинской агрессии возросло за год практически в 70 раз

От украинских обстрелов страдают мирные люди Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР число погибших от обстрелов мирных граждан возросло за год в 69 раз, а раненых - в 118. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что наблюдатели практически ежедневно фиксируют новые случаи повреждений инфраструктуры, а также гибели и ранений мирных жителей Республики.

- Если говорить фактами сравнительной статистики, то за текущий год относительно 2021 года в 28 раз выросло количество повреждений жилых домов и инфраструктуры, в 69 раз выросло число погибших и в 118 раз -количество раненых мирных жителей, - заявил в комментарии ДАН руководитель донецкого представительства в СЦКК Руслан Якубов.

Такой рост, по его словам, обусловлен участившейся практикой ВСУ наносить удары по густонаселенным жилым кварталам из реактивных систем залпового огня и арторудий. За последние несколько месяцев претерпела изменения и сама карта обстрелов. К примеру, центральные районы Донецка, Горловки и Ясиноватой уже перестали быть в зоне относительной безопасности. В военных сводках стали часто всплывать такие жилмассивы города, как Текстильщик, Лидиевка, Бирюзова, Привокзальный, Магистральный, площадь Бакинских комиссаров, которые раньше практически не упоминались в отчетах. Впервые за все время конфликта в сводки стали попадать тыловые районы столицы - Пролетарский и Буденновский. Вместе с тем ушли из ежедневных отчетов такие населенные пункты ДНР, как Коминтерново, Саханка, Тельманово и Безыменное.

Полное освобождение территории Республики не гарантирует тишину, но сильно снизит число обстрелов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как отметил Руслан Якубов, качественно ситуация может измениться только лишь после существенного смещения линии фронта подальше от городов. Сейчас, к примеру, активные бои ведутся на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.

Но даже полное освобождение всей территории Республики не даст гарантий того, что огонь со стороны вооруженных сил Украины сразу же прекратится, так как на вооружении ВСУ все еще находятся дальнобойные НАТОвские орудия.

- Опыт ЛНР говорит о том, что противник применяет вооружение, способное нанести разрушения на территории Республики (РСЗО HIMARS с дальностью до 84 км, авиаракеты HARM с дальностью действия до 120 км и т. п.). И все же, полное освобождение нашей территории существенно снизит интенсивность атак и изменит номенклатуру применяемого вооружения, - считает Руслан Якубов.

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