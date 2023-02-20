В ЛНР начали начислять дополнительные выплаты медикам и педагогам Республики дополнительные выплаты

Медикам и педагогам ЛНР положены дополнительные выплаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вопрос медицины в Луганской Народной Республике на особом контроле. Федеральные власти оказывают помощь здравоохранению нового региона, чтобы жители могли получать качественную диагностику и лечение, а доктора чувствовали поддержку.

ОЩУТИМАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРАМ

С 1 января по поручению Президента России Владимира Путина медики первичного звена, скорой помощи, сельские фельдшеры и врачи, которые работают в отдаленных и труднодоступных районах начали получать специальные надбавки к зарплате. Дополнительные средства также положены и экспертам, в том числе с высшим немедицинским образованием, которые занимаются проведением сложных исследований, например, при диагностике онкологических заболеваний.

- Размер доплаты к заработной плате составляет от 4500 до 18500 рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника и вида медицинской организации, - уточнила сообщила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова. - В Республике получателями специальных социальных выплат станут свыше 9500 медицинских работников. Около пяти тысяч медработников уже получили первые выплаты.

Медикам положены допвыплаты от 4500 до 18500 рублей. Фото: Республика

Медикам положены допвыплаты от 4500 до 18500 рублей. Фото: Республика

Среди первых, кто уже получил первые выплаты по надбавке, стали сотрудники второй городской детской поликлиники Луганска. Деньги перечислены уже 114 сотрудникам из 163.

- Эти выплаты у нас получает вся участковая служба, врачи, которые занимаются профосмотрами детей. Им начислили помощь в размере 14500 рублей. Медицинские сестры получили по шесть тысяч рублей, санитарки – по 4500 рублей, - рассказала главный врач детской поликлиники Анна Доброхотова.

Руководитель учреждение здравоохранения признается, что сотрудники очень благодарны за такую ощутимую поддержку со стороны государства, а эта выплата – ощутима в финансовом плане.

- Все люди очень довольны, очень рады этим выплатам, - говорит Доброхотова. - Сначала они думали, что это единоразовая помощь, затем им объяснили, что они будут получать такие выплаты ежемесячно.

По словам участкового врача-педиатра Виктории Тильченко, такие доплаты помогают улучшить качество жизни, потому что появляются новые возможности для семьи. А младшая медицинская сестра больницы Татьяна Бойчук добавила, что для нее спецвыплаты – очень хорошая поддержка в достаточно непростое для страны время.

- От имени всего нашего младшего медицинского персонала хочу поблагодарить Правительство за назначенные социальные выплаты. Мы будем и дальше работать на благо нашей поликлиники и Луганской Народной Республики, - пообещала Бойчук.

ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Педагогам Луганской Народной Республики с начала года тоже положена дополнительная поддержка в размере пяти тысяч рублей за классное руководство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Классный руководитель для детей – вторая мама. За эту дополнительную нагрузку педагоги России получают ежемесячную поддержку в размере 5 тысяч рублей, которая теперь гарантирована и педагогам Республики! – заявил руководитель региона.

Педагогам ежемесячно будут дополнительно начислять пять тысяч рублей за классное руководство Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Врио Главы Республики отметил, что в ближайшее время ежемесячное денежное вознаграждение учителям, осуществляющим классное руководство в школах и колледжах, будет выплачено сразу за январь и февраль.

- Финансирование выделено отдельным постановлением Правительства на текущий год, - подчеркивает Пасечник. - Поддержка и забота об учителях, воспитывающих и обучающих наших детей – одна из главных задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который объявил 2023 год – Годом педагога и наставника.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске: что изменилось

Мэр Москвы рассказал, как город помогает улучшать общественный транспорт в Луганске (подробнее)