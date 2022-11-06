В ДНР собрали на 80 процентов больше зерна, чем в прошлом году

Республика полностью обеспечена пшеницей и ячменем и имеет хорошие запасы для экспорта. Фото: МинАПП ДНР

В нынешнем году в ДНР собрано на 80 процентов больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2021 годом. Эту хорошую новость сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Таким образом, Донецкая Народная Республика обеспечена зерном пшеницы и ячменя, имея при этом экспортный потенциал, — заявил Хоценко.

Ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 238 тысяч гектаров. При урожайности 29 центнеров с гектара намолочено около 690 тысяч тонн зерна. Экспортные возможности могут превысить 300 тысяч тонн пшеницы.

Кстати, аграриям Республики упростили процедуру согласования при экспорте сельхозпродукции. Это стало возможным благодаря налаженному автоматизированному обмену между Министерством агропромышленной политики и продовольствия и Министерством доходов и сборов. Упрощенная система начала действовать с 1 октября.

В ЛИДЕРАХ – АГРАРИИ ЮГА РЕСПУБЛИКИ

Глава Правительства отметил, что успех в сборе урожая достигнут, в том числе благодаря работе хозяйств с освобожденных территорий. Тройка лидеров этого года выглядит следующим образом: Старобешевский, Володарский и Волновахский районы дали наибольший вал зерна. Если говорить об урожайности, то здесь лидеры безоговорочно Новоазовский и Першотравневый районы.

Аграрии полностью обеспечили грубыми и сочными кормами животноводство. Фото: МинАПП ДНР

Причем аграрии с освобожденных территорий – из Володарского, Волновахского и Першотравневого районов - смогли вырастить и собрать урожай буквально в боевых условиях. Хотя работы оказались невозможными на тысячах гектаров земли, которая была и пока еще частично остается напичканной минами и неразорвавшимися боеприпасами. К тому же в Волновахском районе поселки и села вдоль линии фронта постоянно обстреливаются украинскими боевиками.

Но аграрии с уверенностью смотрят в будущее. Республиканские, а теперь уже и российские власти делают все возможное для поддержки сельхозпроизводителей.

- Предприятиям будем помогать и развивать. Нам нужен сильный аграрный сектор, — подчеркнул премьер Виталий Хоценко.

ИДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕРКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Председатель Правительства ДНР добавил, что мукой, хлебом и хлебобулочными изделиями предприятия Республики обеспечивают внутренний спрос. С начала года было произведено около 41 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 3,6 процента больше, чем в прошлом году. Сейчас в ДНР действуют 34 предприятия хлебопекарной отрасли.

Продукция Енакиевского хлебозавода славится на территории всей Республики. Фото: АГ ДНР

В частности, Енакиевский хлебозавод славится своей продукцией на территории всей Республики. Донбассу нужен качественный хлеб, а завод как раз изготавливает хлебобулочные изделия по традиционной технологии. Предприятие было основано в 1940 году. Ежесуточно от 20 до 21 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий ста наименований поступают на прилавки магазинов ДНР. Только за прошлый год произведено 6 тысяч тонн продукции. Недавно завод получил новую технику, обновил автопарк. Новые машины позволят сократить затраты на ремонт и аренду. Предыдущий транспорт почти весь был арендован у частных лиц.

В ходе рабочего визита на хлебозавод председатель Правительства Виталий Хоценко и министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко осмотрели производственный процесс и обсудили актуальные вопросы предприятия.

Уже в ближайшее время будет решен комплекс технологических проблем.

А поможет в модернизации хлебозавода Ленинградская область, которая взяла шефство над Енакиево. Директор предприятия Андрей Самотолков сообщил, что предварительные договоренности уже подписаны.

Аграрии завершают уборку подсолнечника и других культур Фото: Иван ЖИЛЯК

ЧТО ЕЩЕ ВЫРАЩИВАЮТ

Аграрии ДНР в этом году полностью обеспечили грубыми и сочными кормами животноводство. Объем заготовки сена составил порядка 11,3 тысячи тонн. Это на 2,4 тысячи тонн больше показателя прошлого года. С учетом переходящих остатков прошлых лет крупный рогатый скот обеспечен сеном собственного производства на 126 процентов. Уровень обеспеченности сенажом составил 130 процентов, силосом - 115. Кстати, объемы заготовки сенажа и силоса выросли более чем в 2 раза.

Сейчас аграрии завершают уборку поздних зерновых и технических культур – кукурузы, подсолнечника, проса, гречки, сои, льна и горчицы.

В хозяйствах Республики продолжается уборка овощей открытого грунта и бахчевых культур. Валовый сбор овощей открытого грунта на сегодняшний день насчитывает порядка 1574 тонны. Это 67 процентов от общего плана. В ДНР выращивают капусту, помидоры, свеклу, тыкву, баклажаны, лук, чеснок, перец, кабачки и огурцы. Наполовину завершена уборочная кампания бахчевых культур и на треть - картофеля.

На рынки и в магазины ДНР стали поступать яблоки, выращенные в суперинтенсивном саду в Тельмановском районе. Фото: МинАПП ДНР

На рынки и в магазины ДНР стали поступать яблоки нового урожая. В частности, их выращивают в суперинтенсивном саду в Тельмановском районе, который был заложен пять лет назад.

А в ореховом саду в Першотравневом районе завершается уборка урожая горького миндаля и грецкого ореха. В этом году работники агрофирмы «Горняк» рассчитывают собрать более 3 тонн миндаля и порядка 5 тонн грецкого ореха.

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