Донецкий врач Виталий Фролков, кандидат конкурса «Лидеры возрождения»: Спасал неизлечимых больных, рискуя жизнью

Виталий Фролков. ФОТО: Личный архив

Виталий Фролков девять лет заведовал хосписом. В этой должности он встретил начало агрессии Украины против Донбасса, помогал спасать отделение из-под обстрелов. Вывезти подопечных, рискуя оказаться под огнем, задача откровенно непростая. Все лежачие, со своими маленькими котомками, даже кошками, в которых – не только имущество, но и вся жизнь этих пациентов.

Виталий Фролков спасал, непосредственно участвуя в транспортировке при эвакуации, обездвиженных пациентов приходилось переносить на руках. И когда медперсонал видел такого «главнокомандующего» – всем становилось легче.

Коллектив хосписного отделения в 2012 году. ФОТО: Личный архив

Помню, как он обрадовался поступившему по линии гуманитарной помощи для отделения генератору. И нес пешком под обстрелами канистру топлива для него от ж-д вокзала более двух километров. Была на маршруте и «своя» мина, с которой разминулся в несколько минут.

Паллиативная медицина, или помощь пациентам, с неизлечимыми заболеваниями – не каждый врач сделает ее своей специализацией. Но необходимость в таких специалистах очень высока. Виталий Фролков принимает участие в конкурсе «Лидеры Возрождения».

«Комсомолка» пообщалась с конкурсантом.

«ДАЖЕ В КОНЦЕ ЖИЗНИ ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ НАЕДИНЕ С БОЛЕЗНЬЮ»

- Хосписы, паллиативная медицина – это действительно так важно в тот сложный исторический период, в котором нам довелось жить?

- В паллиативной онкологической помощи нуждаются свыше полумиллиона россиян (от 0.29% до 0.61% от численности взрослого населения). При этом неонкологических больных в два раза больше. Таких пациентов много и у нас. Они не должны думать, что на них махнули рукой. Даже в конце жизни люди не должны оставаться наедине с болезнью.

Отмечу, что во время военных действий необходимо создание реестра нуждающихся людей, в первую очередь неизлечимо больных. Тогда не будет ситуации, когда прибывает гуманитарная помощь, а ты не знаешь, куда её вести.

Паллиатив предполагает содействие людям с прогрессирующими заболеваниями, не поддающимся лечению на выздоровление, а также их родственникам, в том числе и на этапе горевания, после смерти близкого человека. Данная тема намного сложнее, чем представляется многим обывателям, которые знают о существовании хосписов, но видят их своего рода лепрозориями для обездоленных, которым положен морфин по кубику утром, вечером, и это место нужно обходить десятой дорогой.

- Об этой теме не любят говорить…

- Паллиатив неизбежно затрагивает вопросы смысла жизни и основ мироощущения.

В качестве примера могу привести встречи, которые происходили в нашем хосписном отделении у воспитанников детского дома и паллиативных пациентов. Это были удивительные минуты. Оказалось, что не только родители бросают своих детей, но и дети бросают своих родителей, и этим брошенным было о чем поговорить друг с другом. Во время разговора неожиданно всплывали воспоминания, важные детали, о которых ты даже не догадывался, хотя пациент уже давно был под твоим наблюдением и ничего сознательно от тебя не скрывал.

А еще неизлечимые болезни пугают здоровых. Можно сколько угодно тяготеть к миру здоровых и успешных людей, но от себя не убежишь. Реальность такова, что 9 из 10 человек в силу возраста или болезни будут уходить из жизни непросто.

И у этих людей, как правило, есть близкие люди, которые, не являясь профессионалами в сфере медицины, нерационально вовлечены в вопросы ухода, что снижает их работоспособность. Они просто выпадают из экономической жизни, а ведь им нужно делать большие траты для поддержания больного.

Хосписное отделение. ФОТО: Личный архив

Показателен пример из моей практики, когда родственница нашей пациентки была сотрудницей налоговой инспекции высокого ранга, полноценный рабочий день которой, отставив эмоции, значимо сказывается на пополнении госбюджета. Как вы думаете, ей легко было сосредоточиться на работе? В ситуации сильного стресса иногда кофе сложно налить, а не то, чтобы с официальными документами работать.

Грамотное сопровождение на этапе ограниченного прогноза жизни больного, когда уменьшается уровень страданий у пациентов и их родных, способствует уменьшению общего психологического напряжения в обществе. Именно поэтому паллиатив особенно важен – он является не только заботой о пациенте, но и об обществе в целом.

- Речь идет о выделении значительных денег из бюджета или можно решать проблему иначе?

- Работа специализированных выездных паллиативных бригад и стационаров уменьшает нагрузку на участковых врачей, снижает количество необоснованных выездов скорой помощи. Развитие паллиативной помощи позволит сэкономить государственные деньги! Еще до начала СВО делались расчёты на примере львовского хосписа, а также в паллиативном отделении города Донецка. Конечно, определённые базовые затраты необходимы. Но суммарная экономия бюджетных средств в долгосрочной перспективе очень значительна. Традиционно значительная часть средств привлекается за счет гуманитарных инициатив.

- С какими проблемами сталкивается развитие этого вида помощи?

Основная проблема заключается в недостатке политической воли в реализации необходимых инициатив. И это распространенное явление. Задолго до войны наш регион был включен в пилотный проект развития паллиативной службы, с хорошей нормативной базой, но никаких изменений к лучшему не произошло. Непросто доносить паллиативную философию как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне. Несколько лет назад удалось сохранить городское отделение, но дальнейшее развитие службы было проблематичным, принял решение трудиться там, где смогу приносить больше пользы. Отрадно то, что за прошедший год предпринимаются усилия по внедрению в жизнь существующей нормативной базы, расширяется коечный фонд для профильых пациентов. Но очевидно также и то, что дальнейшие шаги по развитию можно оптимизировать. Недостаточно просто перепрофилировать койки (часть одного отделения становится другим, чтобы сбалансировать расход бюджетных средств – Ред.).

При этом придумывать ничего не надо. Практически 30 лет назад профессором Новиковым (РФ) защищена докторская диссертация, в которой предложена модель организации паллиативной помощи в зависимости от особенностей региона. При населении в 2млн. человек оптимально располагать базой на 200 коек, в которой помощь оказывается централизованно, с привлечением, при необходимости, смежных служб. Также важна тесная кооперация с службами социальной защиты, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях. Крайне значима организация тренинговых центров, где могли бы пройти обучение как медицинские работники, так и волонтеры, родственники пациентов. Паллиативная помощь по определению - это работы команды, в которой находится место не только врачам, медсестрам, но и психологам, социальным работникам, представителям духовенства.

Одно из моих выстраданных убеждений состоит в том, что паллиатив – своего рода лакмусовая бумага, тонко реагирующая на глубинные общественные процессы, и именно с позиций паллиатива вся предшествующая медицинская помощь - на протяжении всей жизни -видна как на ладони и можно разрабатывать рекомендации по улучшению работы в различных сферах.

КАК СПАСАЛИ БОЛЬНЫХ И ОТДЕЛЕНИЕ ОТ УКРАИНСКИХ СНАРЯДОВ

- Расскажите, как донецкому хоспису удалось выжить в обстрелы 14-15 годов?

- В августе 2014 года я сразу после отпуска попал в военные условия. Отделение после эвакуации с адреса Туманяна-18 находилось в терапевтическом отделении ГКБ№21 по адресу проспект Кремлевский-12а. Разгоралась битва за аэропорт и больница регулярно оказывалась под обстрелом ВСУ. Пребывание в непосредственной близости от передовой сочеталось с последствиями экономической блокады, когда лекарств просто не было и купить их было негде. Кроме того, многие наши пациенты остались без поддержки родственников и забота о них целиком и полностью легла на персонал.

В январе 2015 года при непрекращающихся артобстрелах, на фоне повреждения коммуникаций, больница оставалась без тепла, воды и света. Та вода, которую сотрудникам удавалось принести, ночью уже в отделении покрывалась льдом. При отсутствии некоторых руководящих звеньев, которые самоустранились вплоть до лета 2015г. решить вопрос об эвакуации нашего особенно уязвимого контингента больных, было делом непростым. В некоторых больницах были готовы принять пациентов, при условии перевода к ним и персонала, что равносильно ликвидации отделения.

Сотрудников, которых собирали в критических условиях, вместе с пациентами, по договоренности с руководством онкологической службы, удалось перевести в городской онкодиспансер, где они помимо основных обязанностей готовили пищу больным. При первой возможности, в мае 2015г., отделение вернулось на свою базу, в корпус с разрушенной кровлей, поврежденными коммуникациями. Мы участвовали в ремонте и спасли хоспис. Не только в особо трудные месяцы, но и в последующие годы нас очень выручали, более того, спасали, гуманитарные инициативы многих неравнодушных людей.

Сейчас у нас в Республике сложная ситуация, но главное остаётся неизменным: даже если пациент неизлечим, врач должен быть рядом и помогать.

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