Экологическую инициативу активно поддержали все желающие. Фото: Минприроды ЛНР

В День народного единства луганские школьники высадили из сеянцев крымской сосны аллею в честь регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики.

Там отметили, что высадка деревьев прошла в Луганском лесничестве в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Вместе с учащимися школы № 17 имени Валерия Брумеля сотрудники ведомства высадили аллею из 89 сеянцев крымской сосны - ровно столько же, сколько субъектов насчитывает сейчас Российская Федерация.

Экологическую инициативу активно поддержали все желающие. Фото: Минприроды ЛНР

- Сегодня здесь, на территории Луганского лесничества, мы собрались для того, чтобы внести свой вклад в сохранение лесов и продемонстрировать единство наших территорий как в контексте экологии, так и народного единства, - заявила начальник отдела лесного хозяйства Татьяна Ковтун.

Экологическую инициативу активно поддержали все желающие. Фото: Минприроды ЛНР

Тем временем в Ивановском лесничестве, фонд которого сильно пострадал в результате боевых действий в 2014 году, были высажены более 7 тысяч сеянцев крымской сосны.

- Сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики совместно с охотниками Антрацитовского района и города Красный Луч высажены вручную под меч Колесова сеянцы сосны крымской в количестве 7,4 тысячи штук на площади 2,2 гектара на территории Ивановского лесничества, - рассказали в ведомстве.

Экологическую инициативу активно поддержали все желающие. Фото: Минприроды ЛНР

По словам лесничего Сергея Ермоленко, в этот день участники акции с радостью присоединились к миллионам россиян, высадившим за это время более 150 миллионов деревьев.

- Сегодня мы внесем свой вклад в достижение цели года - 70 миллионов деревьев во всех российских регионах, - пояснил он.

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