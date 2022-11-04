Денис Пушилин: Донецкий край стал символом сплоченности многонациональной России

Сегодня русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи и отстоять правду Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий край стал символом сплоченности многонациональной России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поздравил земляков с Днем народного единства.

Он подчеркнул, что этот праздник жители Донбасса отмечают уже не первый год, и для них он имеет особое значение.

- По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду, - заявил лидер ДНР.

По сути, народное объединение спасло Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Пушилин напомнил, что почти 150 лет назад генерал Михаил Скобелев произнес известную фразу: «Только русские позволяют себе такую роскошь - воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают». Именно эти качества - способность объединяться перед лицом врага, прийти на помощь и спасти ближнего - свойственны людям разной национальности и веры, которым дорога Россия и все русское.

- Жители всех регионов РФ не только участвуют в освободительной операции - они помогают восстанавливать Республики Донбасса, и в этом тоже проявляется единство, - считает врио Главы ДНР.

Денис Пушилин пожелал землякам скорейшего воцарения победного мира и перехода к созидательному труду на благо большой Родины - России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Это пример и гордость России»: В Совете Федерации РФ наградили за героические поступки детей Донбасса

Ребята проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли жизни других людей (подробнее)