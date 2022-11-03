Планы выполнены: Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

Помощь Волгоградской области подшефному Станично-Луганскому району по восстановлению объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, которая была запланирована на этот год, оказана в полном объеме. Этого удалось достичь благодаря комплексному развитию территорий.

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично прибыл в Луганскую Народную Республику, чтобы объехать объекты, а также обсудить с людьми планы на следующий период работ.

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

— Если волгоградцы принимаются за дело - делают всё в комплексе. Огромное спасибо по дорожному полотну. Приведены в порядок все основные транспортные артерии, дорожно-транспортные развязки, что помогло наладить автобусное сообщение, — говорит глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко.

Волгоградская область подошла к восстановлению Станично-Луганского района комплексно

— Сделано всё, что обещали, и даже больше. Мы надеялись только на восстановление спортивного зала, где стена была пробита снарядом. Но изменения произошли колоссальные. И внутри, и снаружи. Наша «Сказка» преобразилась, — рассказывает заведующая ясли-сада «Сказка» в Станице Луганской Наталья Бутенко.

На стадионе «Шахтер» в Перевальске продолжаются восстановительные работы

На стадионе «Шахтер» в Перевальске продолжаются восстановительные работы

В ходе своей поездки губернатор области пообщался с детьми и педагогами, а также с коллективом районного Дома культуры. Андрей Бочаров отметил, что им поставлена задача сделать современный, отвечающий высоким стандартам дом культуры и комплексно привести в порядок территорию вокруг — центральную площадь.

- Специалисты из Оренбургской области продолжают ремонтно-восстановительные работы в Перевальском районе

— Всё должно быть современным. Мы такую работу проводим у себя в области — понимаем, что это очень важно для людей, видим, насколько это востребовано. Создание такого центра культуры — это очень правильно, — сказал волгоградский губернатор.

- Специалисты из Оренбургской области продолжают ремонтно-восстановительные работы в Перевальском районе

Андрей Бочаров подчеркнул, что в связи с обращением жителей и руководства Станично-Луганского района Волгоградская область взяла на себя дополнительный объём работ, который будет завершён к концу года. Тем временем, уже сейчас идёт новый этап проэктирования работ на 2023-2024 годы.

Какая помощь оказана:

В подшефном районе были проведены аварийно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры, оказана помощь в подготовке к отопительному сезону, впервые за долгие годы организованы профилактические медосмотры населения.

Олег Стрельчук

Волгоградская область помогла району в восстановлении семи общеобразовательных учреждений, трёх детских садов, районного Дома культуры, спортзала детско-юношеской спортшколы, 16 участков дорог и подъездов к населённым пунктам, сети уличного освещения на 10 территориях.

Татьяна Шамраева

Район получил автомобили различного назначения, мусоровозы, автоклуб, школьные автобусы, автопогрузчик, трактора. Учреждения социальной сферы обеспечены необходимым оборудованием и принадлежностями, в том числе средствами реабилитации.

Что сделано в других городах?

Восстановление идет полным ходом

Шефы-регионы восстанавливают дома и инфраструктуру Республики. Работы ведутся во всех городах и районах. Жители уверены, что родной Донбасс расцветет. Многие в разговорах друг с другом мечтают о том, каким он будет спустя годы.

Оренбургская область – Перевальску

Специалисты из Оренбургской области восстанавливают в Перевальске жилые дома, а также социально-значимые объекты – гимназию, школу искусств и стадион, секции которого посещают больше 650 детей разного возраста.

Работы на стадионе идут полным ходом. Основные — на футбольном поле, площадь которого 7 200 квадратных метров. Уже заменено основание стадиона, выполнена заливка бетона на армированное основание и уложено искусственное покрытие, смонтированы ливневки для отвода сточных вод. По периметру поля установили 18 светильников.

Стадион станет центром спортивной жизни Перевальска. По периметру поля будут уложены беговые дорожки. Для любителей спорта тут появятся и совершенно новые элементы — корт, баскетбольная и волейбольная площадка.

Парк Победы

Раньше здание стадиона отапливалось электрическими обогревателями, Теперь отапливать его будет газовая котельная, которую монтируют специалисты. Все работы на объектах планируют закончить к концу октября.

— Какая красота, этот стадион — залог здоровья наших детей, которые могут с комфортом заниматься спортом, посещать секции. Раньше и представить не могли, что будут такие масштабные работы, — говорит житель Перевальска Артем Рябченко.

Работают кипят и в Перевальской гимназии №1. Специалисты из Оренбургской области утепляют фасад, восстанавливают спортивные площадки, а также ремонтируют гимназию изнутри. Пол первого этажа теперь выложен плиткой, в кабинетах уложен линолеум, чтобы было теплее. В спортзале строители начали монтировать душевые кабинки, уже заменены канализационные трубы.

Директора гимназии Наталья Головенко говорит, что такого масштабного ремонта учреждение не видело давно.

Вологодская область – Алчевску

В рамках соглашения о сотрудничестве между Вологодской областью и Алчевском в детском саду № 40 «Алые паруса» строители восстанавливают остекление. Оконные блоки были повреждены обстрелами со стороны украинских боевиков 6 августа текущего года.

— 26 металлопластиковых оконных блоков мы получили от Вологодской области. Работы по замене проводит подрядная организация. Уже установлено 9 оконных блоков, и работа продолжается по графику, — отметили в мэрии города.

Заведующая дошкольным учреждением № 40 «Алые паруса» Марина Тесцова благодарит волгожан за участие в восстановлении детского сада.

— Спасибо им за то, что они пришли к нам на помощь. В помещениях детского сада будет еще теплее и уютнее! – говорит заведующая детским садом.

Ранее специалисты из Вологдской области отремонтировали здания двух детских садов и кровли 17 трансформаторных подстанций в Алчевске, заменили окна в здании городской школы. Также специалисты помогли в подготовке к осенне-зимнему периоду, что сейчас крайне важно.

В рамках шефской помощи запланированы ремонт четырех детских садов, шести объектов здравоохранения, школы, 32 трансформаторных подстанций, двух участков дорожной сети. Ориентировочный срок выполнения – два года.

Ставропольский край – Антрациту

Специалисты из Ставропольского края продолжают реконструкцию парка Победы в Антраците. Масштабные работы выполняют строители из «Геостройсервиса» (город Невинномысск).

В администрации Антрацита сообщают, что уже на финишной прямой подготовка пешеходной зоны парка к началу укладки тротуарной плитки, параллельно ведется санитарная очистка парковой зоны от сухостоя.

Зона вокруг чаши фонтана уже разделена. Это будет центральная аллея с отдельными дорожками из плитки, также будет уложено новое асфальтное покрытие.

Также будет смонтировано освещение парка, установлены новые уютные скамейки для отдыхающих. Если позволят погодные условия, что все работы будут завершены до конца года.

Реконструкция парка проходит таким образом, что для посетителей он остается открытым. Люди могут прогуливаться и в это же время наблюдать за изменениями, которых ожидали давно.

— Поставки принимаем ежедневно, машины привозят материалы для работ, которые не останавливаются, — рассказывает бригадир-плиточник Олег Стрельчук.

— Это долгожданные изменения. Огромное спасибо всем, кто помогает, это очень радостное событие для нас, — говорит дежурная парка Победы Татьяна Шамраева.

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