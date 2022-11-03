Новосибирский театр отправил помощь коллегам из Беловодского района

Еще 15 костюмов Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» изготовил для хора ветеранов. Фото: Администрация Беловодского района

Творческие коллективы многих регионов России поддерживали своих коллег из Донбасса на протяжении многих лет, а сейчас, когда Луганская и Донецкая Республики стали частью великой страны, эта поддержка и сотрудничество лишь набирает обороты.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» решил сделать подарок своим коллегам в Беловодском районе Республики, для чего были сшиты костюмы для местных коллективов. Театр передал помощь через председателя Совета женщин Беловодского района Валентину Гладкову. 10 новых платьев и 10 пар обуви от «Глобуса» получил коллектив бандуристов.

Новосибирский театр передал обувь и костюмы беловодскому коллективу бандуристов. Фото: Администрация Беловодского района

Руководитель народного ансамбля бандуристов Лариса Волошина отметила, что расширение гардероба позволит расширить и репертуар.

Еще 15 костюмов Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» изготовил для хора ветеранов. Фото: Администрация Беловодского района

— Ведь раньше у нас были только народные костюмы - и мотивы были народные. А сейчас можно будет и в жанрах поэкспериментировать. Спасибо огромное шефам из Новосибирска за то, что они для нас делают, — говорит Лариса Волошина.

Еще 15 костюмов Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» изготовил для хора ветеранов. Вокалисты уже успели выступить в новых образах.

— Наши артисты стали еще краше, еще наряднее. В новых платьях, своим творчеством они будут нести русскую культуру в массы, что сейчас очень важно. Спасибо всем новосибирским друзьям, которые нам помогают, — говорит председатель Совета женщин Беловодского района.

Помощь от коллектива тетра «Глобус» передали и в Беловодскую библиотеку. Ее полки пополнились книгами, собранными специально для учреждения.

Фонд библиотеками пополнился литературой. Фото: Администрация Беловодского района

Фонд библиотеками пополнился литературой. Фото: Администрация Беловодского района

Напомним, Новосибирская область оказывает помощь Беловодскому району по всем направлениям, в том числе, в восстановлении домов и социальных объектов, нормализации мирной жизни, повышении квалификации специалистов различных отраслей.

Фонд библиотеками пополнился литературой. Фото: Администрация Беловодского района

Ранее в район были доставлены материалы для восстановления энергетической инфраструктуры. Кроме того, Новосибирская область в рамках шефской помощи передала Беловодскому району школьные парты, учебники и оборудование для газовых котлов.

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