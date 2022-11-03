«Это пример и гордость России»: В Совете Федерации РФ наградили за героические поступки детей Донбасса

Детей-героев поблагодарили за спасение людей и проявленное мужество. Фото: t.me/sovfedofficial

Сегодня в Совете Федерации РФ прошла торжественная церемония награждения детей и подростков, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и тем самым спасли жизни других людей. Впервые среди награжденных оказались юные герои из новых регионов России, чье участие особо отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Детей-героев поблагодарили за спасение людей и проявленное мужество. Фото: t.me/sovfedofficial

Он уточнил, что медали «За проявленное мужество» получили трое ребят из ДНР. В их числе - 16-летняя Елизавета Шекмар из Мариуполя. Она была ранена при попытке покинуть район «Азовстали», где на ее глазах погибла мама. Лиза пряталась в подвале горящего дома, из которого смогла выбраться, прихватив с собой 5-летнюю девочку.

Детей-героев поблагодарили за спасение людей и проявленное мужество. Фото: t.me/sovfedofficial

Другая подросток-герой - пятнадцатилетняя воспитанница донецкого кадетского корпуса имени Захарченко Анастасия Хаунова. Несмотря на столь юный возраст, она сумела организовать работу целой волонтерской бригады. Собранную помощь активисты отправляют военнослужащим и жителям освобожденных населенных пунктов Республики. Кроме того, девочка работает в госпитале, помогает раненым солдатам и медперсоналу.

Награду получил также Элнур Кунов, которому всего девять лет. Мальчик проживает в Донецке, испытывающем сейчас острый дефицит воды. Вместе со своим отцом он бесплатно развозит воду в своем микрорайоне. Эта идея пришла Элнуру, когда он увидел на улице пожилую женщину, которая несла канистру с водой и плакала. В тот момент он сказал отцу: «Папа, если бы я был взрослый, я бы находил воду и развозил людям». С тех пор они вместе развезли уже 500 тонн воды из скважины.

- Отрадно, что мужественные поступки наших ребят отмечены столь высоко, - заявил Денис Пушилин.

Медалью был награжден также 14-летний подросток из Луганска Илья Семенов, который спас жизнь своему товарищу, подорвавшемуся на украинской противопехотной мине. Мальчик успел вовремя оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Детей-героев поблагодарили за спасение людей и проявленное мужество. Фото: t.me/sovfedofficial

Поступок героя прокомментировал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что таких примеров самоотверженности и героизма молодежи на Донбассе немало. В том числе волонтерством, помощью инвалидам и пожилым людям местные ребята спасли не один десяток человеческих жизней.

- Наши дети - это пример и гордость России, это достойное будущее нашей страны! - считает он.

Отметим, что церемония награждения детей в Совете Федерации России стала уже девятой по счету. Она была приурочена ко Дню народного единства, который страна будет отмечать завтра - 4 ноября.

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