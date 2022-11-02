Наша задача — возрождать Родину: В Республике продолжается кадровый конкурс «Лидеры возрождения».

Денис Пушилин

Все желающие могут оставить заявку на участие до 3 ноября, а выполнить обязательный этап проекта – написание эссе, в котором необходимо рассказать о цели своего участия, о своем главном профессиональном достижении и назвать три приоритетных вопроса, проблемы или направления развития на территории ДНР и предложить пути их решения, нужно до полудня 7 ноября.

— Среди жителей новых регионов России много неравнодушных и инициативных людей, - говорит первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. — Я недавно был в Донбассе, посещал Херсон, и, конечно, невооруженным глазом видно, как у местных жителей горят глаза, когда мы начинаем обсуждать вопросы будущего новых российских регионов.

География конкурса

Кириенко отметил, что люди предлагают много идей, у них - позитивный и конструктивный настрой на дальнейшую работу.

— Мы просто не могли оставить без внимания множество просьб людей об участии и сделали то, о чем нас просили, – приняли решение продлить прием заявок на участие в кадровом конкурсе ДНР. Особые условия требуют особых решений, — сказал Сергей Кириенко.

Исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков отметил, что еще до начала отбора в ДНР сформировалась серьезная конкуренция.

— Мне удалось ознакомиться с анкетами некоторых участников, я прочитал их эссе и хочу отметить, что очень много сильных мотивированных управленцев уже подали заявки на участие, - рассказывает Сериков. — Впервые вижу такое искреннее стремление к участию от таких разных конкурсантов — молодых и опытных, работающих в полях и в офисах.

Каждый участник кадрового конкурса «Лидеры возрождения» в Донецкой Народной Республики хочет внести свой вклад в развитие и процветание своей Родины. Каждый из них готов приложить максимум усилий и весь свой профессиональный и жизненный опыт, чтобы этот путь восстановления ДНР прошел очень быстро и продуктивно.

Владислав Помазуев

Для участника проекта, юриста Владислава Помазуева, судьба Донбасса небезразлична, и он хочет честно служить народу и государству.

— Буду помогать людям в восстановлении всего того, что было уничтожено в ходе военных действий, формировать и поддерживать новые проекты, выстраивать правильное взаимодействие органов власти и народа и, конечно же, бороться с коррупцией и всеми ее проявлениями. На этапе становления республик в ДНР потянется много нечестных и непорядочных должностных лиц, — рассказал Владислав. — В новые регионы России нужен жесткий отбор кандидатов на государственные должности. Конечно же, этот конкурс дает мне возможность восстановиться на госслужбе.

Юлия Дронова

Для участницы Юлии Дроновой, которая сейчас занимает должность управляющего делами калининского района Донецка, конкурс «Лидеры возрождения» отличная возможность акцентировать внимание государства на актуальной теме создания структуры, которая бы реально занималась профилактикой социального сиротства и могла бы помочь сохранить семью.

— В первую очередь это создание государственных центров помощи семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах: конфликты в семьях, сложности в воспитании детей, психологическая помощь и реабилитация после событий специальной военной операции для детей и родителей, психологическая помощь демобилизованным военнослужащим, — считает Дронова.

Она отметила, что также необходимо плавно уменьшать количество интернатов для детей-сирот, лишенных родительского попечения.

— Я всегда довожу начатое до конца. Мне всегда удавалось сделать чуть больше намеченного. Уверена, что и в этот раз у меня получится, — признается Юлия Дронова. — Моим главным профессиональным достижением были защита и сохранение семьи, семейных ценностей. Хотелось бы делать это для всей Республики.

Татьяна Бокий

Татьяна Бокий — уроженка Донецка, сейчас работает ведущим специалистом турагентства в Ростове-на-Дону. Девушка считает своим долгом принять участие в конкурсе и хочет быть активным членом общества.

— Любая война носит разрушительны характер, очень много людей остается инвалидами. Они готовы работать, но не знают, что конкретно они могли бы делать. Считаю актуально создать проект — центр реабилитации, при котором будут курсы повышения квалификации или приобретения новых профессий для тех, кто стал инвалидом либо лишился работы. Я хотела бы заниматься такими важными вопросами, — рассказала Татьяна Бокий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин

Денис Пушилин, глава ДНР:

— Нам очень нужны кадры — профессиональные, амбициозные специалисты. Еще не вся территория республики освобождена, но мы понимаем, что это дело времени. Мы получим наши города с достаточно серьезным пакетом проблем. Я говорю про Краматорск, Славянск, Артёмовск. И речь не только про строительство — нужными будут управленческие кадры в сфере образования, в сфере культуры. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к этому конкурсу и не оставлять его без внимания.

«ЛИДЕРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ДНР» В ЦИФРАХ

Топ-10 отраслей участников

10 845 человек зарегистрировались для участия в конкурсе

Из 14 стран мира поступили заявки для участия в конкурсе (Россия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Латвия, Нидерланды, США, Таиланд, Узбекистан, Украина, ОАЭ)

79,2% от всех заявок поступили из Донецкой Народной Республики

ФАКТЫ

Среди участников практически одинаковое число мужчин (49,2%) и женщин (50,8%).

Больше всего заявок пришло от участников возрастом от 30 до 40 лет (40,2%), меньше всего от людей старше 60 лет (1,5%).

Есть участники конкурса, опыт управления которых составляет более 20 лет (8,7%), есть и те, кто руководит от одного до двух лет (17,5%).

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